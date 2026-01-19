El Gobierno abre a consulta pública la norma para reforzar el funcionamiento del Foro de Gobierno Abierto

Los asuntos fundamentales del Foro, un espacio institucional de diálogo entre las administraciones públicas y la sociedad civil, se centran en las necesidades de mejora o actualización de la regulación vigente, la oportunidad de reforzar el marco normativo, los objetivos que debería perseguir la nueva norma y las posibles alternativas regulatorias o no regulatorias.
La misión del Foro de Gobierno Abierto es canalizar las propuestas, debatir planes de acción y compartir buenas prácticas, en coherencia con los valores constitucionales de participación, pluralismo político y mejora de la calidad democrática, junto con los principios de transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana.
La aprobación del V Plan de Gobierno Abierto (2025-2029), cuyo proceso de elaboración se desarrolló a través del Foro, permitirá renovar este espacio, a la vez que reforzar y mejorar su funcionamiento, consolidándolo como "un espacio más inclusivo, eficaz y representativo".
Según ha informado el Ministerio, con el Compromiso 1 del V Plan, que contempla expresamente la mejora del Foro de Gobierno Abierto, se reconoce su "papel esencial" como "espacio de cocreación y diálogo estructurado" y como "garante de un entorno plural y abierto para la participación ciudadana".