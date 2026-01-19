El Gobierno abre a consulta pública la norma para reforzar el funcionamiento del Foro de Gobierno Abierto

Avanza la apuesta del Gobierno por fortalecer los mecanismos de diálogo entre la Administración y la sociedad civil

El Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública ha abierto este viernes una consulta pública previa sobre la actualización reglamentaria del Foro de Gobierno Abierto, que se prolongará hasta el 30 de enero, con el objetivo de recoger la opinión de la ciudadanía, organizaciones y actores interesados.

Los asuntos fundamentales del Foro, un espacio institucional de diálogo entre las administraciones públicas y la sociedad civil, se centran en las necesidades de mejora o actualización de la regulación vigente, la oportunidad de reforzar el marco normativo, los objetivos que debería perseguir la nueva norma y las posibles alternativas regulatorias o no regulatorias.

La misión del Foro de Gobierno Abierto es canalizar las propuestas, debatir planes de acción y compartir buenas prácticas, en coherencia con los valores constitucionales de participación, pluralismo político y mejora de la calidad democrática, junto con los principios de transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana.

La aprobación del V Plan de Gobierno Abierto (2025-2029), cuyo proceso de elaboración se desarrolló a través del Foro, permitirá renovar este espacio, a la vez que reforzar y mejorar su funcionamiento, consolidándolo como "un espacio más inclusivo, eficaz y representativo".

Según ha informado el Ministerio, con el Compromiso 1 del V Plan, que contempla expresamente la mejora del Foro de Gobierno Abierto, se reconoce su "papel esencial" como "espacio de cocreación y diálogo estructurado" y como "garante de un entorno plural y abierto para la participación ciudadana".

