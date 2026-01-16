Relación de nombramientos en áreas TIC y de Innovación de la Administración. Semana del 12 de enero de 2.026

Los nombramientos referenciados se corresponden con los puestos de responsabilidad a desempeñar relacionados con las Áreas TIC y de Innovación de la Administración

Destacamos las principales incorporaciones en puestos de la Administración General del Estado y de las administraciones autonómica, local y europea que se han realizado y comunicado a través de los boletines oficiales durante estos últimos días

Recordemos que el nombramiento, jurídicamente hablando, se corresponde con un acto unilateral de la Administración dotado de fuerza vinculante que produce la investidura del sujeto nombrado, esto es, sobre el que recae el nombramiento, desde el instante mismo de su publicación o notificación oficial.

Los nombramientos de los que nos hacemos eco hoy han sido:

Resolución de 7 de enero de 2026, de la Subsecretaría del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, por la que se nombran, Coordinador de Ordenación y Normativa

Aeronáutica, Consejero Técnico de Legislación Aeronáutica y Jefa de Área de Estrategia de Navegación Aérea en la Dirección General de Aviación Civil. (B.O.E. núm. 12 de 14 de enero de 2026).

- Decreto 2/2026, de 13 de enero, de la Consejería de Salud del Principado de Asturias,

por el que se nombra, Directora General de Planificación, Gestión del Conocimiento y Transformación Digital Sanitaria. (B.O.P.A. núm. 9 de 15 de enero de 2026).

La información ha sido facilitada por Ficheros de Cargos Estirado, S.A. - FICESA (www.fac-ficesa.com).

