El Gobierno ha concedido alrededor de 860.000 ayudas del 'Kit Digital' a pymes y autónomos

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública ha presentado el balance del programa 'Kit Digital', un mecanismo a través del cual se han concedido alrededor de 860.000 ayudas a pymes y autónomos de 7.500 municipios del país para impulsar su digitalización.

"El 'Kit Digital' nos ha permitido digitalizar para transformar. Hemos pasado de incorporar tecnología a cambiar la forma en que la Administración presta servicios y las pymes compiten. Es una prueba clara de que lo público puede innovar, actuar con agilidad y generar confianza", ha destacado López en la presentación.

El programa 'Kit Digital' nació en 2022 con el objetivo de mejorar la digitalización de las pymes y autónomos y contaba con un presupuesto de 3.067 millones de euros financiados por la Unión Europea a través de los fondos 'Next Generation'.

En este contexto, el objetivo inicial del programa era conceder ayudas a alrededor de 676.000 pymes y autónomos, por lo que la cobertura final ha sido del 127% sobre la meta inicial establecida por Europa.

"Gracias a su modelo innovador ha podido gestionar más de 1,2 millones de solicitudes. Entre las ayudas concedidas, más de 500.000 son proyectos ya finalizados. Otro dato representativo es que el 39% de los autónomos beneficiarios del programa son mujeres, (en España, el 36,8% de los autónomos son mujeres)", ha subrayado la cartera de Transformación Digital en un comunicado.

En cuanto a la penetración del programa por sectores productivos, el informe apunta que ha logrado llegar al 100% de las actividades económicas, en particular a aquellas con mayor necesidad de digitalización, como la construcción, el transporte, la agricultura y la ganadería.

Por otro lado, López ha anunciado el lanzamiento del portal 'Kit Digital 360', una web que recaba la información más relevante sobre el diseño, desarrollo e impacto del programa.

