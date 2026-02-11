DigitalES reelige como presidente para los próximos dos años a Federico Linares (EY)

La propuesta de Linares contó con el respaldo del 100% de los votos emitidos, algo que, a juicio de DigitalES, refleja el "amplio apoyo" de los asociados a su proyecto y a su visión estratégica para la entidad.
También han renovado sus responsabilidades en la junta directiva la secretaria general de la misma, Luz Usamentiaga (MasOrange), y el tesorero, Arturo Sotillo (Ciena).
"La renovación de la presidencia y la junta directiva ratifica la confianza de las empresas del sector en la línea de trabajo emprendida hace dos años, que ha permitido a DigitalES convertirse en un actor destacado en el ámbito de la tecnología y las telecomunicaciones", ha valorado Linares.
Asimismo, ha apuntado que los principales objetivos de este mandato serán consolidar a DigitalES "en la vanguardia de la transformación digital y tecnológica en España" e impulsar una digitalización "ética, humanista y orientada al progreso económico y social".