DigitalES reelige como presidente para los próximos dos años a Federico Linares (EY)

Continuidad institucional y visión estratégica para el impulso de la digitalización en España

La asamblea general de DigitalES, la patronal de empresas de telecomunicaciones y digitalización en España, ha reelegido como presidente para los dos próximos años a Federico Linares, presidente de EY en España y único candidato que se presentó al cargo, según ha informado la asociación en un comunicado.

La propuesta de Linares contó con el respaldo del 100% de los votos emitidos, algo que, a juicio de DigitalES, refleja el "amplio apoyo" de los asociados a su proyecto y a su visión estratégica para la entidad.

También han renovado sus responsabilidades en la junta directiva la secretaria general de la misma, Luz Usamentiaga (MasOrange), y el tesorero, Arturo Sotillo (Ciena).

"La renovación de la presidencia y la junta directiva ratifica la confianza de las empresas del sector en la línea de trabajo emprendida hace dos años, que ha permitido a DigitalES convertirse en un actor destacado en el ámbito de la tecnología y las telecomunicaciones", ha valorado Linares.

Asimismo, ha apuntado que los principales objetivos de este mandato serán consolidar a DigitalES "en la vanguardia de la transformación digital y tecnológica en España" e impulsar una digitalización "ética, humanista y orientada al progreso económico y social".

