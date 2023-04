El ICAM apoya las reivindicaciones del Turno de Oficio

El Colegio de la Abogacía de Madrid asume las justas reivindicaciones para dignificar la labor de los profesionales del Turno de Oficio. Además del aspecto económico, el ICAM hace hincapié en la necesidad de abonar todas las actuaciones y trabajos realizados, incluida la defensa de personas jurídicas, así como el reconocimiento a la conciliación o el derecho a la desconexión digital.

El Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid, ante las concentraciones que se están promoviendo por parte de la abogacía del turno de oficio y diversas organizaciones, entre ellas, ALTODO, presente con tres miembros en la Junta de Gobierno del Colegio, manifiesta lo siguiente:

PRIMERO.- El ICAM asume las justas reivindicaciones que estas movilizaciones están planteando y que ya contemplaba el programa de gobierno con el que esta Junta se presentó a las elecciones. En concreto, este programa incluía los siguientes compromisos para dignificar el TO y mejorar sus condiciones:

58. Formación gratuita y práctica de actualización para el Turno de Oficio, presencial y online con horarios compatibles con el ejercicio.

59. Facilitación de aparcamiento gratuito a los centros de detención y principales sedes judiciales. Se exigirá la facilitación de aparcamiento gratuito a la Abogacía en funciones de guardia en las proximidades de los centros de detención y principales sedes judiciales como medio necesario para garantizar la célere asistencia que exige el art. 520.5 LECr en el territorio ICAM, ponderando las circunstancias concurrentes. En caso de falta de colaboración institucional, no se apreciará infracción alguna por la demora temporal que implique la asistencia en transporte público.

60. Designaciones de personas jurídicas sin justicia gratuita y amparo ante denegaciones de justicia gratuita. En los casos en que se deniegue la justicia gratuita a un justiciable y el pago de los legítimos honorarios del profesional designado, el ICAM amparará la inmediata renuncia del profesional.

61. Instrucción de los expedientes de Deontología referidos a actuaciones de Turno de Oficio por profesionales de la Abogacía de Oficio. Porque el conocimiento de las incidencias derivadas del ejercicio de Oficio es mejor comprendido por quienes comparten esta misma realidad.

62. Inclusión en las hojas de designa de todos los medios de contacto del justiciable (incluido e-mail) para facilitar la comunicación desde el primer momento y en su caso la acreditación de los requerimientos de documentación realizados por el letrado.

63.Remisión digitalizada al profesional, junto con la designación, de la demanda y documentos recibidos por el justiciable.

64.Seguiremos luchando por la mejora de los baremos y por el reconocimiento de las actuaciones no incluidas actualmente en ellos (ejecuciones, recurso de revisión, reposición, habeas corpus…).

65. Se reclamará no solo el incremento y mejora de los baremos, sino la actualización periódica y automática conforme al IPC.

66. Defenderemos con todos los medios necesarios cualquier injerencia en el Turno de Oficio y la Justicia Gratuita, interponiendo cuantos recursos sean precisos frente a cualquier resolución que afecte negativamente a la Abogacía.

67. Clínicas jurídicas al servicio de la Abogacía de Oficio. Orientaremos los acuerdos con clínicas jurídicas para que la Abogacía de Oficio tenga a su disposición la colaboración de estas, siendo un elemento que les auxilie en su trabajo.

68. Mejorar e incrementar la formación gratuita de especialización para los letrados de los Servicios de Orientación Jurídica (SOJ) en las materias en las que prestan servicio.

69. Actualización de las compensaciones que perciben los letrados del Servicio de Orientación Jurídica (SOJ).

70. Continuaremos con el desarrollo de salas de videoconferencia con Centros Penitenciarios. Asimismo, la implantación en todos los Centros de salas de visitas específicas para los Letrados, donde se elimine cualquier barrera física y se permita el uso del ordenador por parte del Letrado.

71 .Velaremos por la creación en todos los centros de detención y calabozos de los juzgados de locutorios adecuados, que permitan la entrevista entre el Letrado y su cliente en condiciones dignas, con una mesa y dos sillas, en silencio y garantizando la confidencialidad de la entrevista.

72. Impulsaremos la creación de un turno de oficio especial de “segunda oportunidad” para las situaciones de insolvencia personal.

73. Impulsaremos la mayor especialización de un turno de oficio de Infancia, Familia y Capacidad, en coherencia con la que demandamos la creación de juzgados específicos, con mayor coordinación también en el ámbito de violencia.

74. En el ámbito laboral, impulsaremos la inclusión en el derecho de asistencia jurídica gratuita de la conciliación y reclamación previa.

75. En el ámbito penitenciario y en menores, en el que no existe designa de procurador, se exigirá la facilitación electrónica del expediente al letrado designado.

76. El ICAM velará por que todos los abogados de oficio durante el servicio de guardia dispongan de copia escaneada de las actuaciones antes de tomarse declaración al detenido. En caso de no cumplirse este requisito, el ICAM amparará al Letrado que se niegue a practicar la asistencia por incumplimiento de garantías procesales.

77. El ICAM denunciará cualquier incumplimiento del plazo de detención que supere el tiempo estrictamente necesario para la realización de las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos, incluyendo en su Memoria la mención de los centros de detención que incumplan dicha obligación, así como la de los juzgados de guardia que incumplan su deber de traer al detenido inmediatamente a disposición judicial cuando el Letrado interpone un recurso de habeas corpus.

78. Asimismo, se combatirá por todos los medios la práctica inveterada en Madrid Capital de que los detenidos pasen a disposición judicial al día siguiente de su detención”.

Además de estas medidas, también están contempladas en el programa de gobierno acciones para el conjunto de la abogacía sobre conciliación, defensa y dignidad de la profesión.

SEGUNDO.- De acuerdo con este programa de Gobierno, el ICAM expresa su respaldo a las siguientes reivindicaciones de las movilizaciones:

1.- REMUNERACIÓN DIGNA Y SUFICIENTE DEL SERVICIO DE ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA.

2.-MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 30 DE LA LEY DE ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA. Todas las gestiones de los letrados y letradas en los procedimientos judiciales encomendados se abonarán al colectivo aun cuando no exista un reconocimiento expreso del derecho a la asistencia jurídica gratuita del justiciable, cuando este se le deniegue con posterioridad por resolución administrativa expresa o exista silencio administrativo.

3.-REMUNERACIÓN DE TODO EL TRABAJO REALIZADO. Se abonarán, sin excepción alguna, todas las actuaciones que los abogados y abogadas de turno de oficio lleven a cabo para la iniciación, tramitación o ejecución de un procedimiento en curso.

4.- ABONO DE LAS DESIGNACIONES PARA LA DEFENSA DE PERSONAS JURÍDICAS.

5.- ACTUALIZACIÓN DE LOS BAREMOS CONFORME AL IPC.

7.- DERECHO A LA CONCILIACIÓN. Es imprescindible que se modifique urgentemente la normativa existente para garantizar el derecho a la conciliación que los abogados y las abogadas merecemos en la misma medida que el resto de las personas trabajadoras.

8.- RECONOCIMIENTO DE LA DIFICULTAD PARA EL ACCESO A LA JUSTICIA GRATUITA A PERSONAS Y FAMILIAS CON RENTAS BAJAS POR CRITERIOS ECONÓMICOS. Dada la dificultad actual para muchos justiciables que se les deniega el beneficio de la Asistencia Justicia Jurídica Gratuita, como consecuencia de tomar como referencia el IPREM para la valoración y el reconocimiento de dicho derecho, desde la Abogacía del Turno de Oficio se reclama la necesidad de aplicar el SMI, como parámetro calculador para acceder a la Justicia Gratuita.

9.- RECONOCIMIENTO DE LA CONDICIÓN DE AUTORIDAD EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES. En atención al aumento significativo de los delitos de amenazas, coacciones y agresiones sufridos por nuestro colectivo, reivindicamos la consideración del Letrado de Turno de Oficio como Autoridad en el Código Penal, como medida disuasoria y de protección a los compañeros y compañeras que sufrimos tales situaciones.

10.- DERECHO A LA DESCONEXIÓN DIGITAL Y AL DESCANSO. Reclamamos una norma de carácter estatal que fije desconexión digital de los juzgados de igual manera que sucede con la desconexión digital en sede de AEAT respecto de los obligados tributarios, quienes pueden señalar hasta un máximo de 30 días en cada año natural durante los que la Agencia no podrá poner notificaciones.

11.- REDUCCIÓN DE CARGA BUROCRÁTICA. Es indispensable reducir la carga burocrática del Letrado de Turno de Oficio cuyo cometido es la defensa de su cliente y no la recopilación de datos para la comisión de Asistencia Jurídica Gratuita salvo los imprescindibles para la tramitación del procedimiento judicial

12.- INSTAURACIÓN DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION FRENTE AL COLECTIVO. Para dar visibilidad, sensibilizar y dignificar la imagen del Abogado de Turno de Oficio.

TERCERO.- El ICAM continuará trabajando al mismo tiempo uniendo esfuerzos con los demás Colegios de la Abogacía para que estas justas reivindicaciones sean reconocidas a nivel nacional.

El Decano Ribón ha querido destacar “la importancia de la unidad de la Abogacía en estas reivindicaciones, así como la extraordinaria y compleja labor que a diario realizan las Juntas de Gobierno de todos los Colegios. El menosprecio de la abogacía de oficio evidentemente no tiene su origen en los Colegios, que son sus primeros defensores, sino es una consecuencia del olvido histórico y continuado del legislador y los distintos titulares de Justicia. Si tras la huelga de LAJs, las anunciadas movilizaciones por los sindicatos de justicia y asociaciones judiciales y el clamor ensordecedor de una abogacía de oficio que no puede continuar soportando estas condiciones, los responsables de los distintos grupos parlamentarios no son capaces de alcanzar un gran Pacto de Estado de la Justicia, no están a la altura de la alta responsabilidad que asumen”.

El Colegio de la Abogacía de Madrid, como el resto de la Abogacía institucional, trabaja sin descanso por un turno de oficio digno. Y donde haya una reivindicación que alce la voz en su defensa, estará presente el ICAM. La labor de defensa del turno necesita de todos los frentes: en las relaciones institucionales; en las negociaciones parlamentarias y también en la calle permitiendo su visibilización. Todo ello es compatible y da fuerza a las reivindicaciones. El objetivo es común y todas las actuaciones igualmente valiosas y necesarias.

CUARTO.- El Decano del ICAM, Eugenio Ribón, la Tesorera, Lola Fernández Campillo, y el Diputado responsable de Turno de Oficio, Juan Manuel Mayllo, acudirán, junto con otros socios de ALTODO, a la concentración convocada en Madrid para el próximo 27 de abril frente al Congreso de los Diputados. Todos ellos, son letrados adscritos al turno de oficio.

QUINTO.- La Defensa del Turno de Oficio merece la máxima atención y preocupación para la actual Junta del ICAM. No solo el programa de gobierno incluye veinte medidas concretas que serán impulsadas durante este mandato, sino que además, como muestra de la importancia que se le concede, el Decano destacó estos compromisos en su discurso de toma de posesión, poniendo de manifiesto al máximo nivel institucional, la relevancia que desde el Colegio se le concede.

En esta línea, el diputado del ICAM responsable del Turno de Oficio considera que” los baremos que cobran los profesionales del TO en cualquiera de los territorios se pueden calificar de ridículos, en el mejor de los casos, y miserables en el resto. También es urgente, y así lo venimos pidiendo, cobrar por todas las actuaciones realizadas, incluyendo la defensa de personas jurídicas y en general los casos en que se deniega la justicia gratuita”.

Sin embargo, subraya Mayllo, "circunscribir las reivindicaciones de los profesionales del TO al aspecto económico es erróneo e injusto. Lo que subyace detrás de todas estas reivindicaciones es la dignidad del TO. Y la dignidad no solo va de un reconocimiento económico, que también, sino de un reconocimiento de lo que es nuestra profesión y de lo que es un servicio público que se está prestando a costa, a expensas y sobre las espaldas de los profesionales".

Muchas gracias Tu solicitud ha sido registrada correctamente. Revisa tu email para acceder al contenido solicitado Si quieres acceder a todo este contenido sin restricciones solicita ahora una demostración gratuita de El Derecho Internet Mementos CERRAR Lo sentimos mucho. Has excedido el número de peticiones de información disponibles. CERRAR Enviando Descargar contenido Introduce tu nombre, dirección de correo y descarga el contenido Nombre Email Acepto la política de privacidad y protección de datos