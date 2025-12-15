El juez de la Audiencia Nacional procesa al creador de la plataforma Madeira Invest y otras nueve personas por estafar a 3.062 inversores

En su auto de procesamiento, el magistrado acuerda mantener en prisión provisional a Álvaro R. por los riesgos de fuga y de reiteración delictiva.

El titular del Juzgado Central de Instrucción Cuatro acuerda el procesamiento por delitos masa de estafa y organización criminal, al tiempo que abre una pieza separada por un delito de blanqueo de capitales.

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha procesado al creador de la plataforma Madeira Invest, Álvaro R., y otras nueve personas por estafar presuntamente más de 185 millones de euros a 3.062 inversores entre enero de 2023 y septiembre de 2024. El magistrado impone a los diez investigados una fianza solidaria por una cantidad superior a los 247 millones de euros.

La resolución señala que Álvaro R., alias ‘Cryptospain’, movido por un ánimo de lucro ilícito, ideó y puso en marcha una organización criminal estructurada y jerarquizada, de la que asumió la dirección y liderazgo. Dicha organización estaba integrada por el propio y por Borja L., Alejandro P., Pedro Estanislao B., Domingo R.; Juan Carlos R.; Mihaela M., David A., Rosa María O., Yolanda N., y Juan José M. Todos ellos, bajo las instrucciones de su líder Álvaro R., añade, desempeñaban funciones específicas encaminadas a la captación de víctimas, la gestión de la plataforma digital utilizada como instrumento del fraude y la ocultación de los beneficios obtenidos.

Apropiación “sistemática” de las cantidades recibidas de los inversores El objeto de la organización criminal, según apunta, consistía en la apropiación sistemática de las cantidades recibidas por parte de terceros para supuestas inversiones que eran publicitadas valiéndose del portal digital Madeirainvest.com, que aparentaba ser una plataforma de inversión segura y rentable. A través de dicha web se ofrecían productos financieros ficticios con la finalidad de atraer a potenciales inversores. Entre esos productos u “obras”, como las llamaban, se encontraban relojes, vehículos, propiedades inmobiliarias, startups, oro y otros metales preciosos. Los inversores, confiados en la apariencia de legalidad y solvencia que transmitía la plataforma, en la que llegaban a asegurar rentabilidades mínimas del 20 por ciento, realizaron aportaciones económicas que fueron desviadas por los miembros de la organización a cuentas controladas por Romillo y sus colaboradores, sin que existiera actividad real de inversión. Álvaro R., destaca el auto, ejercía un control directo sobre las operaciones, coordinando la captación de fondos, la manipulación de la información ofrecida en la plataforma y la distribución de los beneficios ilícitos entre los integrantes de la organización.

Estafa de 185 millones de euros a 3.062 inversores Como consecuencia de estas actuaciones, 3.062 inversores de Madeira Invest Club resultaron perjudicados, sufriendo pérdidas económicas derivadas de la conducta fraudulenta desplegada por Álvaro R. y los demás miembros de la organización criminal y que han sido cuantificadas en 185.511.947,76 euros. Para conseguir su objetivo, Álvaro R. disponía de diferentes canales de comunicación como TikTok o Yotube a través de los cuales realizaba vídeos relacionados con productos financieros, criptomonedas, elusión fiscal o aspectos fiscales nacionales e internacionales. Dentro de su estrategia de marketing también organizaba eventos multitudinarios con presencia de personajes conocidos como el eurodiputado Alvise Pérez.

Delitos masa de estafa y organización criminal El juez atribuye a los investigados el delito masa de estafa por cuanto montaron un negocio de tipo piramidal en el que el dinero recaudado a través de la plataforma no se destinaba a la compra del bien al que supuestamente debía dirigirlo, “sino que inmediatamente canalizaba todo el capital recibido a otras mercantiles diseñadas con el fin de distraerlo, es decir, el modelo de negocio ofrecido se basaba en un fraude”. De esta forma, apunta el auto, “el comportamiento de Álvaro R. fue engañoso y su intencionalidad respecto de los capitales transferidos por los compradores fue desde el inicio meramente captatoria”. El otro delito que el juez atribuye a los investigados, el de organización criminal, se constata en la existencia de un entramado constituido en torno a la figura de Álvaro R., que lidera la organización y de la que el resto forman parte ejecutando distintas tareas operativas necesarias para el funcionamiento de la escenificación que han puesto en marcha con el fin de acaparar ingentes cantidades de dinero bajo la promesa de obtener una gran rentabilidad.

Fianza de 247 millones de euros para los diez investigados En su auto, Calama impone a los diez procesados el pago de una fianza solidaria de 247.349.230 euros con el fin de hacer frente a las posibles responsabilidades económicas a las que tendrían que hacer frente en caso de ser condenados. Dicha cantidad resulta de sumar un tercio a la cantidad supuestamente defraudada, tal y como establece la ley. De forma paralela, el juzgado abre una pieza separada para investigar el desvío de las cantidades defraudadas y su posterior blanqueo, ya que esa parte del procedimiento se encuentra en un estado incipiente dadas su mayor complejidad y la necesidad de recurrir a la emisión de comisiones rogatorias y órdenes europeas de investigación. La resolución da cuenta del entramado societario diseñado y dirigido por Álvaro R. con 52 sociedades, 106 cuentas bancarias, bienes inmuebles y embarcaciones, todo ello repartido por al menos 15 jurisdicciones.

Muchas gracias Tu solicitud ha sido registrada correctamente. Revisa tu email para acceder al contenido solicitado Si quieres acceder a todo este contenido sin restricciones solicita ahora una demostración gratuita de El Derecho Internet Mementos CERRAR Lo sentimos mucho. Has excedido el número de peticiones de información disponibles. CERRAR Enviando Descargar contenido Introduce tu nombre, dirección de correo y descarga el contenido Nombre Email Acepto la política de privacidad y protección de datos