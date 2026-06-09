El Ministerio de Justicia activa en Canarias su portal digital para hacer trámites judiciales

Se trata de la plataforma online Carpeta Justicia, desde la que se pueden hacer gestiones como consultar resoluciones, expedientes judiciales o señalamientos de juicios, y que ya suma más de 753.000 usuarios en toda España.

El Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes ha activado la plataforma digital Carpeta Justicia en Canarias. Se trata de un portal que permite que, desde su dispositivo móvil o su ordenador, ciudadanos, profesionales y empresas puedan consultar notificaciones, resoluciones o señalamientos de juicios, comprobar el estado de expedientes judiciales, etc. También permite resumir o anonimizar documentos y consultar citas previas en el Registro Civil, los tribunales y las gerencias territoriales de Justicia, entre otros.

A través de su app y su web (www.carpeta.justicia.es), procuradores, abogados, graduados sociales, ciudadanía y empresas pueden hacer múltiples gestiones de forma más ágil, sin desplazamientos y cuando lo necesiten.

Carpeta Justicia ya está disponible en las comunidades autónomas que no tienen transferida la competencia de Justicia (Castilla y León, Castilla-La Mancha, Región de Murcia, Extremadura, Islas Baleares y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla), además de en la Comunidad de Madrid, La Rioja, el Principado de Asturias y Galicia. En total, la plataforma del Ministerio ya da cobertura a cerca del 50% de la población española y pronto se activará en otras comunidades autónomas.

Carpeta Justicia supera los 753.000 usuarios

Actualmente, Carpeta Justicia supera los 753.000 usuarios únicos, de los cuales más de 60.000 son profesionales del ámbito judicial. Esto supone que el 36 % de los profesionales en activo utilizan ya la plataforma. El grado de uso es especialmente destacado en procuradores (90,6 %), abogados (33,6 %) y graduados sociales (24,4 %).

En los últimos 12 meses, más de 320.000 nuevos usuarios se han incorporado a esta herramienta, lo que representa un incremento del 75%. Por su parte, la aplicación móvil de Carpeta Justicia registra ya más de 85.000 descargas desde su arranque, facilitando así el acceso a sus servicios desde cualquier dispositivo móvil.

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