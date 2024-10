El Ministerio de Migraciones impulsa programas de formación y empleabilidad

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y migraciones, a través de la Dirección General de Atención Humanitaria y del Sistema de Acogida de Protección Internacional perteneciente a la Secretaría de Estado de Migraciones, ha lanzado programas orientados a mejorar la empleabilidad de las personas beneficiarias del sistema de acogida de protección internacional.

Estas acciones, en colaboración con empresas como IKEA, Amazon, Cisco Systems, Grupo COBRA e INECO, tienen el propósito de fortalecer la autonomía de estas personas, facilitando su integración en el mercado laboral, según ha informado el Ministerio.

De este modo, desde la DGAHSAPI se están promoviendo protocolos y guías, así como mensajes para fomentar la contratación de personas solicitantes de protección internacional en diferentes foros internacionales. Las acciones incluyen talleres formativos, con énfasis en la inserción laboral y el desarrollo de competencias que contribuyan a una mayor independencia y autonomía de los beneficiarios de estos programas. La formación en idioma y capacitación digital son pilares fundamentales en este proceso.

Empresas colaboradoras

CISCO SYSTEMS: A través del programa “Skills For All” de Cisco, las personas beneficiarias pueden acceder a formación gratuita en competencias digitales, mejorando su empleabilidad. Hasta ahora, 14 centros de acogida de la red de la DGAHSAPI ponen a disposición de sus beneficiarios la plataforma a través de la cual pueden adquirir una certificación laboral en materias como ciberseguridad, data science o programación, entre otras.

IKEA: A través de un convenio de colaboración suscrito el pasado mes de junio de este año, IKEA apoya la empleabilidad de las personas acogidas en el sistema con proyectos como el “Sourcing Talent Pool” y la impartición de cursos específicos en logística, destinados a personas en los Centros de Acogida de Emergencia (CAED) de Madrid.

AMAZON: Este acuerdo prevé la formación de 30 personas malienses para trabajar en el centro de Amazon en Illescas (Toledo). Las actividades formativas incluyen el aprendizaje del español técnico, habilidades sociolaborales y capacitación en almacenaje. Tras el proceso de selección, las personas pueden acceder a contratos de trabajo temporales con posibilidad de permanencia.

GRUPO COBRA: Esta colaboración apoya a personas refugiadas en España a través de las vías complementarias mediante oportunidades laborales en proyectos de construcción de plantas fotovoltaicas en Valladolid.

INECO: En el marco del Programa PROA, la colaboración con INECO supone la búsqueda de talento entre las personas destinatarias del sistema de acogida con perfiles enfocados al sector del transporte y las comunicaciones. Al finalizar el trimestre, INECO había recibido 100 candidaturas por parte de las entidades del sistema.

Intercambio de Buenas Prácticas

En el marco de la cooperación internacional, la DGAHSAPI ha compartido experiencias con la Central Agency for the Reception of Asylum Seekers de Países Bajos y cuenta con el apoyo de ACNUR en el análisis del mercado laboral español. Estos intercambios fortalecen el diseño de estrategias efectivas de inclusión laboral para personas refugiadas y apátridas en España.

A través de la alianza con Fundación Tent, la DGAHSAPI facilita la vinculación de sus beneficiarios con más de 30 empresas comprometidas con la inclusión de personas refugiadas en el mercado laboral, entre ellas BBVA, Inditex y Pfizer.

El Sistema de Acogida de Protección Internacional (SAPI)

Pueden acceder al SAPI las personas beneficiarias y solicitantes de protección internacional, del estatuto de apátrida o de protección temporal, siempre que carezcan de recursos económicos suficientes. El Sistema de acogida presta, entre otros, servicios de manutención y alojamiento, de apoyo y acompañamiento social, psicológico, jurídico y cultural, así como servicios de interpretación, enseñanza del idioma y traducción, orientación laboral y profesional, y apoyo en la tramitación de ayudas públicas. Servicios y actuaciones encaminados a garantizar un mínimo de dignidad y a favorecer la integración y autonomía en España. La intervención con las personas destinatarias se lleva a cabo a través de un itinerario de acogida que se desarrolla en tres fases:

- La fase de valoración inicial y derivación tiene como objetivo identificar las necesidades particulares de las personas destinatarias con el fin de que puedan ser derivadas a los recursos de acogida del sistema más adaptados a sus perfiles. En esta fase, se cubren las necesidades básicas y urgentes de las personas que acceden al sistema, se identifican y evalúan los posibles factores de vulnerabilidad y se ofrece orientación básica sobre el sistema de acogida.

- En la fase de acogida, las personas destinatarias ingresan en los recursos de acogida, tanto los gestionados por las entidades autorizadas como los de titularidad pública estatal (CAR), más adecuados a las necesidades individuales o de la unidad familiar. Durante esta fase, se diseñan y se desarrollan los itinerarios individualizados orientados a la integración y a la adquisición de autonomía, gracias a los equipos multidisciplinares que garantizan una atención integral dentro del sistema de acogida.

- La fase de autonomía se desarrolla fuera de los recursos de acogida propios del sistema y el objetivo de la misma es que las personas beneficiarias de protección internacional, temporal o apátridas reciban el apoyo necesario para la consolidación de las habilidades y los conocimientos adquiridos a lo largo del itinerario de acogida dirigidos a la inclusión plena en la sociedad de acogida.

