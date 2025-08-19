El número de quiebras de empresas sube un 1,7% en la eurozona y en la UE

Las compañías en suspensión de pagos en España bajaron un 8,3% y las nuevas sociedades registradas se dispararon un 27,6%

El número de empresas declaradas en quiebra en la eurozona avanzó en el segundo trimestre de 2025 un 1,7% respecto de los tres meses anteriores, cuando retrocedieron un 1,5%, mientras que las suspensiones de pagos en el conjunto de la Unión Europea (UE) se ampliaron en otro 1,7% frente al descenso previo del 0,3%.

Entre los Veintisiete, las mayores alzas en el número de firmas declaradas en quiebra se observaron en Letonia (70,7%), Chipre (66,8%) y Eslovaquia (20,1%). Por contra, las principales caídas correspondieron a Estonia (-28,7%), España (-8,3%) y Suecia (-8,1%).

De su lado, el número de sociedades registradas entre abril y junio se elevó un 5,6% en la zona euro en contraste con el descenso del 6% del primer trimestre. El indicador en la UE subió un 4,6% tras haberse contraído antes un 5,5%.

Países Bajos (57,7%), España (27,6%) y Rumanía (19%) se anotaron las mejoras más abultadas entre los países de la UE. Dinamarca (-18,2%), Chipre (-8,4%) y Alemania (-6,2%) encabezaron la lista de bajadas.

