El PSOE se compromete a buscar el consenso para aprobar la pasarela al RETA

En una reunión mantenida en el Congreso de los Diputados entre el portavoz adjunto del Grupo Socialista Javier Alfonso Cendón y el presidente de la Abogacía Española, Salvador González, el diputado socialista ha mostrado el firme compromiso de su partido de buscar con ahínco el consenso para concluir la reforma de la Ley de Seguridad Social este mismo 2025.

En el encuentro también ha participado el presidente de la Comisión de Previsión Social del Consejo, Ignacio Gally.

Tras el cierre del periodo de enmiendas, el pasado 24 de septiembre, tan solo resta que inicien su labor los diputados designados que formarán la ponencia encargada de redactar el texto definitivo. Existe un amplio consenso político sobre la importancia de alcanzar cuanto antes una solución para los miles de mutualistas que reclaman la Pasarela, pero los diferentes grupos discrepan sobre la concreción de las condiciones en que deberá realizarse el paso desde las mutualidades al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos RETA).

El presidente de la Abogacía ha trasladado a Cendón la declaración institucional que el Pleno del Consejo General aprobó en el pleno celebrado el pasado viernes. Una declaración en la que la institución que representa a 150.000 colegiados insta al Congreso a finalizar la reforma que comenzó su andadura parlamentaria hace casi un año. En la misiva, el Consejo General apuntaba que desde 2023 son casi 5.000 los colegiados que han alcanzado la edad de jubilación y en los próximos ejercicios varios miles llegarán también a esa edad, por lo que serán muchos los que se verán obligados a prolongar su actividad profesional si no se concluye lo antes posible la reforma.

“Esos miles de cotizantes y sus familias merecen que quienes les representan en el Parlamento hagan lo necesario para consensuar el texto de la reforma. Y la Abogacía Española se siente en la obligación de exhortar una vez más a todos los grupos políticos para que, con la máxima urgencia, alcancen el acuerdo que haga posible la puesta en marcha de la Pasarela al RETA”, afirmó González, trasmitiendo el mensaje lanzado el viernes pasado por el pleno de la Abogacía Española en la aludida declaración institucional.