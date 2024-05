El sector del videojuego en España factura un 16,3% más en 2023 y alcanza los 20 millones de jugadores

Estas cifras que sitúan al país como el tercer mercado en la Unión Europea, según han destacado desde la Asociación Española de Videojuegos (AEVI). Por delante, solo encuentran los mercados de Alemania y Francia

Este crecimiento está impulsado por el incremento de las ventas tanto en formato físico (24,85%) como en línea (10,25%), el primero con una facturación de 1.038 millones de euros y el segundo, de 1.301 millones de euros, como se recoge en el 'Anuario de la Industria del videojuego en España en 2023' de AEVI, publicado este miércoles.

En la venta física se destaca la mayor importancia del 'hardware', que acapara una facturación de 460 millones de euros, mientras que en las ventas digitales despuntan las plataformas 'online', con 716 millones de euros.

En el conjunto de estas ventas, lo más vendido son los juegos para videoconsola, de los que se registran 6.434.356 de unidades. Les siguen los accesorios (3.153.821) y las propias videoconsolas (1.108.880).

Acción, aventura y deporte se perfilan como los géneros más populares, siendo los títulos más comprados: EA SPORTS FC 24, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Hogwarts Legacy, Super Mario Bros. Wonder y Fifa 23 los más vendidos.

"2023 ha sido un año en el que la facturación de la industria del videojuego ha crecido con fuerza, lo que ha servido para consolidar su posición de liderazgo como industria cultural, de entretenimiento y tecnológica", ha comentado director general de AEVI, José María Moreno.

20 MILLONES DE JUGADORES

El número de jugadores ha crecido en España en 2023 hasta superar los 20 millones (20,05M), un aumento destacado frente a los 18,2 millones de 2022 y los 18,1 de 2021. Por género, los hombres siguen siendo mayoría (51%) frente a las mujeres (49%), si bien la situación es paritaria.

Los jugadores españoles prefieren el 'smartphone' (32%), principalmente con el sistema operativo Android (30%), y las consolas (31%) para jugar, con el portátil como última opción (8%), de detrás de la tableta (13%). Y dedican una media de 7,7 horas a la semana, una cifra superior a la media en Francia (7,4 horas) e Italia (6,5 horas), pero inferior a la de Reino Unido (10,8 horas) y Alemania (10,4 horas).

Muchas gracias Tu solicitud ha sido registrada correctamente. Revisa tu email para acceder al contenido solicitado Si quieres acceder a todo este contenido sin restricciones solicita ahora una demostración gratuita de El Derecho Internet Mementos CERRAR Lo sentimos mucho. Has excedido el número de peticiones de información disponibles. CERRAR Enviando Descargar contenido Introduce tu nombre, dirección de correo y descarga el contenido Nombre Email Acepto la política de privacidad y protección de datos