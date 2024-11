PREMIO El Servicio de Litigación de CMS Albiñana & Suárez de Lezo elegido Proyecto del año en los IILPM Awards 2024 Noticia 20-11-2024 ElDerecho.com

CMS Albiñana & Suárez de Lezo anuncia que ha sido galardonado con el prestigioso premio International Institute Of Legal Project Management Award 2024 en la categoría de LPM/LPI Project of the Year.