El uso de la inteligencia artificial en RRHH

¿Qué usos de la IA en RRHH pueden considerarse de alto riesgo y qué obligaciones se derivan de ello?

Para dar respuesta a esta cuestión, Lefebvre Formación organiza el curso “Uso de la IA en recursos humanos: lo que debes saber para evitar riesgos legales”, estructurado en tres sesiones webinar que tendrán lugar los días 23, 25 y 29 de junio, y que será impartido por Hugo Ramallo García, formador y divulgador en Inteligencia Artificial; y Dolores Abuin, abogada con experiencia en el sector tecnológico y la transformación del aprendizaje.

Este curso tiene como objetivo proporcionar a los profesionales de RRHH criterios para utilizar herramientas de inteligencia artificial con seguridad jurídica, identificando los riesgos asociados a su implantación y las obligaciones derivadas de la normativa aplicable. Durante las sesiones se examinarán tanto los usos prácticos de la IA en la gestión de personas como las exigencias regulatorias vinculadas a estas tecnologías.

La formación permitirá a los asistentes identificar qué aplicaciones de la IA pueden ser consideradas de alto riesgo, distinguir entre usos permitidos, de riesgo limitado o potencialmente problemáticos y evaluar herramientas antes de su adopción. También se abordará durante la formación la prevención de riesgos relacionados con la discriminación indirecta, los sesgos algorítmicos y las decisiones automatizadas opacas.

Más información e inscripciones al curso “Uso de la IA en recursos humanos: lo que debes saber para evitar riesgos legales”

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