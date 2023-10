Expertos abordan las incertidumbres de la Nueva Directiva Europea de Informes de Sostenibilidad Corporativa (CSRD)

El encuentro organizado por GRI y Crowe, con la colaboración de Naturgy y el grupo Lefebvre Sarrut, contó con expertos técnicos y normativos en materia de sostenibilidad que hablaron sobre el futuro de la información no financiera.

La reciente implementación de la Nueva Directiva Europea de Informes de Sostenibilidad Corporativa (CSRD) ha sacudido el panorama empresarial, generando preguntas cruciales que van más allá de la actual directiva NFRD y su adaptación en España mediante la Ley 11/2018.

En reconocimiento de la urgencia por la adecuación a la nueva directiva, Crowe organizó un evento en colaboración GRI, Naturgy y Lefebvre el pasado 27 de septiembre en Madrid. El propósito principal del encuentro fue explorar las inquietudes relacionadas con la elaboración de estos informes y profundizar en cómo se está abordando desde las instituciones y las empresas esta transición.

Desde el ámbito normativo, María Dolores Urrea, subdirectora general de Normalización y técnica Contable del ICAC, expuso las directrices de lo que será la transposición de la CSRD a España, que fueron complementadas por las contribuciones de Salvador Marín, miembro del Sustainability Reporting Board en EFRAG. Como aspecto clave, destacan que “durante el primer año de aplicación, tendremos un periodo de transición en el que la CSRD y la Ley 11/2018 van a convivir para dejar margen a las empresas a adecuarse”.

En el ámbito del reporting, Manuel Meneses, Senior Manager Corporate and Stakeholder Engagement en GRI, proporcionó una comprensión detallada del papel de GRI como standard setter, siendo el marco de informes de sostenibilidad más utilizado en el mundo, y aseguró que “los estándares GRI son interoperables con los europeos por lo que las empresas que usan GRI tendrán ventaja”. Asimismo, Cristina Gil, COO de GRI apuntó que “la CSRD tiene como finalidad elevar la calidad y la uniformidad de la información de sostenibilidad presentada por las compañías, con Europa liderando este avance pionero”.

La jornada continuó con un enfoque teórico-práctico sobre el concepto de doble materialidad, presentado por Luis Piacenza, socio de Sostenibilidad en Crowe. A través de ejercicios interactivos, se resaltaron las posibles consecuencias negativas de un análisis sesgado en los aspectos que se consideran materiales.

Posteriormente, Piacenza moderó un panel de expertos que analizó cómo responsables de empresas de primer nivel están abordando estos temas. Desde el punto de vista de la empresa, Antoni Ballabriga, Global Head of Responsible Business de BBVA, presentó los puntos esenciales de la Climate Week NYC 2023, resaltando la importancia de “preservar el capital natural en su totalidad, no solo el clima, al establecer objetivos de reducción de emisiones y financiar la transición hacia una economía más sostenible”. Por su parte, Nuria Rodriguez, directora de Medio Ambiente y Responsabilidad Social de Naturgy, se centró en la importancia de la descarbonización de la cadena de suministro del gas como clave para acelerar la transición hacia Net-Zero. Además, se hizo hincapié en la relevancia de la responsabilidad compartida de los diferentes departamentos dentro de las empresas. Según Isidora Díaz, Chief HSE and Sustainability Officer de Parques Reunidos “todas las áreas deben colaborar en armonía para lograr los objetivos, no solo el área de sostenibilidad”.

Este evento marcó un hito en un momento crucial. Las valiosas contribuciones de expertos destacados y la activa participación de los asistentes ayudaron a disipar incertidumbres y avanzar hacia un enfoque más sólido y práctico sobre estas cuestiones.

