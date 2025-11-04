Fieldfisher refuerza su práctica de Real Estate

Luis ha desarrollado su carrera en destacadas firmas internacionales y en el sector financiero. Procede de Santander Alternative Investments, donde ocupaba el cargo de Legal Vicepresident, participando en la creación de la nueva gestora de fondos de inversión alternativa del Grupo Santander, y a su vez liderando el asesoramiento legal en estrategias de inversión en real estate, en cuya última etapa han estado particularmente activos en el sector del flex-living.
Anteriormente, Luis cuenta con una amplia experiencia en despachos como Linklaters y Pinsent Masons, donde asesoró a fondos internacionales y nacionales, promotores, entidades financieras y family offices en operaciones de adquisición, venta, financiación, arrendamiento y desarrollo de distintos tipos de activos inmobiliarios, incluyendo logísticos, residenciales, comerciales y hoteleros, tanto en operaciones single asset como en portfolio deals.
Durante su trayectoria, ha intervenido en numerosas operaciones internacionales y ha coordinado equipos multidisciplinares en diversas jurisdicciones europeas.
A su llegada, Suárez de Lezo afirma que “Estoy encantado de poder incorporarme a un proyecto tan ilusionante y con tanta vocación de expansión internacional como el que me ofrece Fieldfisher, y de poder contribuir al crecimiento de una firma con tan buenos profesionales y compañeros. El sector del real estate es uno de los principales pulmones de la economía española y responsable de su buena marcha, y la firma apuesta por el crecimiento del mismo.”
Su incorporación refuerza el posicionamiento de Fieldfisher como una firma de referencia en el asesoramiento a fondos internacionales, promotores, entidades financieras y family offices en el ámbito inmobiliario, aportando una visión estratégica y transversal en transacciones complejas tanto nacionales como internacionales.