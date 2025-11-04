Fieldfisher refuerza su práctica de Real Estate

Con la incorporación de Luis Suárez de Lezo como nuevo socio

Fieldfisher incorpora a Luis Suárez de Lezo como nuevo socio del área de Real Estate en su oficina de Madrid. Con más de doce años de experiencia en el asesoramiento jurídico en operaciones inmobiliarias y de inversión alternativa, Luis se une al despacho para fortalecer su práctica en transacciones complejas y multijurisdiccionales en el sector inmobiliario.

Luis ha desarrollado su carrera en destacadas firmas internacionales y en el sector financiero. Procede de Santander Alternative Investments, donde ocupaba el cargo de Legal Vicepresident, participando en la creación de la nueva gestora de fondos de inversión alternativa del Grupo Santander, y a su vez liderando el asesoramiento legal en estrategias de inversión en real estate, en cuya última etapa han estado particularmente activos en el sector del flex-living.

Anteriormente, Luis cuenta con una amplia experiencia en despachos como Linklaters y Pinsent Masons, donde asesoró a fondos internacionales y nacionales, promotores, entidades financieras y family offices en operaciones de adquisición, venta, financiación, arrendamiento y desarrollo de distintos tipos de activos inmobiliarios, incluyendo logísticos, residenciales, comerciales y hoteleros, tanto en operaciones single asset como en portfolio deals.

Durante su trayectoria, ha intervenido en numerosas operaciones internacionales y ha coordinado equipos multidisciplinares en diversas jurisdicciones europeas.

A su llegada, Suárez de Lezo afirma que “Estoy encantado de poder incorporarme a un proyecto tan ilusionante y con tanta vocación de expansión internacional como el que me ofrece Fieldfisher, y de poder contribuir al crecimiento de una firma con tan buenos profesionales y compañeros. El sector del real estate es uno de los principales pulmones de la economía española y responsable de su buena marcha, y la firma apuesta por el crecimiento del mismo.”

Su incorporación refuerza el posicionamiento de Fieldfisher como una firma de referencia en el asesoramiento a fondos internacionales, promotores, entidades financieras y family offices en el ámbito inmobiliario, aportando una visión estratégica y transversal en transacciones complejas tanto nacionales como internacionales.

