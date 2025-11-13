Galardonados en los Premios ‘Aptíssimi’ de Esade Alumni

Referente en el sector jurídico-empresarial, los premios reconocen la excelencia, la innovación y el compromiso social en el derecho de los negocios, en un encuentro que reúne a cerca de 400 profesionales

La asociación de antiguos alumnos de Esade ha celebrado la XVII edición de los Premios ‘Aptíssimi’ al Derecho de los Negocios, que distinguen cada año la excelencia, la innovación y el compromiso social en el ámbito jurídico-empresarial.

La ceremonia, que tuvo lugar en La Llotja de Mar de Barcelona, ha reunido a cerca de 400 profesionales del sector, consolidando estos galardones como una cita de referencia en el ámbito del derecho de los negocios en España.

Organizados por el Club Derecho de Esade Alumni, los premios se estructuran en cinco categorías: Trayectoria Profesional, Mejor Asesoría Jurídica de Empresa, Mejor Proyecto Legal Innovador, Contribución al Sector y a la Sociedad, y Premio Insignis Alumni. Con esta iniciativa, Esade Alumni reafirma su compromiso con el liderazgo ético, la excelencia profesional y la construcción de una comunidad jurídica con impacto social. El jurado está compuesto por representantes de destacados despachos, empresas e instituciones colaboradoras de Esade.

Premiados en cada categoría

En la categoría de Trayectoria Profesional, el jurado ha decidido otorgar el premio ex aequo a tres figuras clave: Rafael Fontana, Manuel Martín y Jesús Remón Peñalver.

Rafael Fontana, presidente de Cuatrecasas, ha sido reconocido por “su visión estratégica y liderazgo transformador en el ámbito del derecho de los negocios. Su impulso a la internacionalización de Cuatrecasas, con presencia consolidada en más de una decena de países y alianzas europeas clave, ha sido determinante para posicionar la firma como referente global. Además, se ha destacado su compromiso con la innovación jurídica, promoviendo iniciativas pioneras como Cuatrecasas Ventures y Cuatrecasas Acelera. Su labor filantrópica y su implicación en proyectos de acceso a la justicia y desarrollo juvenil refuerzan una trayectoria marcada por la excelencia profesional y el impacto social”.

El jurado también ha distinguido a Manuel Martín, presidente de la Fundación Fernando Pombo, por “su trayectoria como referente en la abogacía de los negocios, destacando su papel clave en la transformación y expansión internacional de Gómez-Acebo & Pombo. Su liderazgo ha estado marcado por una visión ética, inclusiva y centrada en el cliente, que ha influido tanto en el ejercicio profesional como en el ámbito institucional. Su compromiso con la sostenibilidad y la formación continua, junto con su impulso desde la Fundación Fernando Pombo, refuerzan un perfil que combina excelencia técnica, sensibilidad social y vocación de servicio”.

Asimismo, ha sido premiado Jesús Remón Peñalver, socio presidente de Uría Menéndez, por “su excelencia jurídica y compromiso institucional, cuya trayectoria combina una sólida formación académica, experiencia en la Abogacía del Estado y liderazgo en Uría Menéndez. Su especialización en arbitraje y litigación, junto con su participación en organismos nacionales e internacionales, lo posicionan como una figura clave en la evolución de la práctica del derecho procesal. Además, su implicación destacada en iniciativas editoriales, académicas y fundaciones abundan en su perfil como jurista comprometido con la sociedad y con la mejora continua de la profesión”.

El reconocimiento a la mejor Asesoría Jurídica de Empresa ha recaído en Fluidra, por el proceso de modernización llevado a cabo por su departamento jurídico, especialmente desde la creación del Área de Operaciones Legales en 2022. El jurado ha destacado “la envergadura y diversidad de los negocios y territorios a los que la asesoría presta servicio, así como su papel como socio estratégico que demuestra la apuesta por un asesoramiento muy próximo al negocio”. También ha valorado “la integración de los valores corporativos y el compromiso social de la compañía en la asesoría jurídica, junto con el fomento de la diversidad, la colaboración y la sostenibilidad entre sus miembros”. Este reconocimiento pone en valor la capacidad del equipo para acompañar a una compañía en constante crecimiento, con múltiples líneas de actividad y presencia en más de 47 países, impulsando la transformación de la gestión jurídica mediante la optimización de procesos, la adopción de tecnología y el uso inteligente de los datos.

El premio al mejor Proyecto Legal Innovador ha distinguido a VidaCaixa, por su apuesta por la transformación digital de la función jurídica desde un enfoque preventivo y centrado en el cliente. El jurado ha valorado “la autenticidad del proyecto de atención al cliente, que, mediante el análisis de casos y con el apoyo de la inteligencia artificial, busca identificar las inquietudes de cada persona y ofrecerle información y tranquilidad a través de correos electrónicos o mensajes personalizados, evitando así futuras reclamaciones”, subrayando el impacto social positivo de esta estrategia.

En Contribución al Sector y a la Sociedad, el premio ha sido otorgado a Cáritas, por su servicio de asesoría jurídica gratuita y acompañamiento legal a personas en situación de vulnerabilidad, una iniciativa desarrollada por Cáritas Diocesana de Barcelona. El jurado ha destacado “el esfuerzo de los abogados que prestan el servicio y que trabajan por difundir conocimientos jurídicos entre los ciudadanos a los que asisten, así como a equipos técnicos y voluntarios”, subrayando que “su lucha contra la exclusión y las desigualdades supone una gran contribución a la justicia social, fortaleciendo el tercer sector a través del derecho como herramienta transformadora y multiplicadora del impacto social”. También ha remarcado que “Cáritas es, sin duda, una pieza clave en el impulso del cambio social y de la creación de oportunidades que también ejerce a través de sus juristas”.

El Premio Insignis Alumni ha sido para Lucía García Rico, diplomática y directora general de Naciones Unidas, derechos humanos y Organismos Internacionales (Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. Gobierno de España), y antigua alumna de Esade Law School. El jurado ha resaltado “su brillante carrera profesional desarrollada tras ingresar por oposición en la Carrera Diplomática de España. Ha destacado su desempeño en las embajadas españolas de Mauritania y de Turquía, y en la Delegación Española en la OTAN, así como su actual posición de directora general de Naciones Unidas, Organismos Internacionales y Derechos Humanos dentro del Ministerio de Asuntos Exteriores. Su trayectoria es un gran ejemplo para las nuevas generaciones”.

Un encuentro consolidado en el sector jurídico

A lo largo de su historia, los Premios ‘Aptíssimi’ han distinguido a abogados, académicos, instituciones y asesorías jurídicas que han contribuido al desarrollo del derecho de los negocios en España y a su proyección internacional. Entre ellos, José María Alonso Puig, Miquel Roca Junyent, Rodrigo Uría, Fernando Pombo, José Pedro Pérez-Llorca, Gaspar Ariño o Cándido Paz-Ares; académicos como Christian Armbrüster, Barry Carter o David O. Wilkins; asesorías jurídicas de compañías como Aena, Abertis, Inditex, Ferrovial, CaixaBank, Telefónica España, ACCIONA, Grupo MASMOVIL, Iberdrola o Ilunion; e instituciones como la CNMV, la Abogacía General del Estado, la International Chamber of Commerce, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la International Bar Association, la CNMC, Fundación Pro Bono España o la Association of Corporate Counsel.

La XVII edición de los galardones ha contado con la colaboración de Baker & McKenzie, BDO Abogados, Clifford Chance, Cuatrecasas, Deloitte Legal, EY, Garrigues, Gómez-Acebo & Pombo Abogados, KPMG Abogados, Osborne Clarke, Pedrosa Lagos, Pérez-Llorca, Roca Junyent S.L.P., Rosaud Costas Durán Abogados, Uría Menéndez S.L.P., ViaLegis, AGM Abogados, A&O Shearman, Anzizu Barba & Castellanos, Broseta, CADAMA LEGAL, Cases & Lacambra, Ceca Magán Abogados, CMS Albiñana Suárez de Lezo, Crowe, Fieldfisher, PwC Tax & Legal y Ramón y Cajal.

