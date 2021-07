Garamendi dice que a las empresas les preocupa más la reforma laboral que los fondos europeos

El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, ha afirmado que a las empresas y a los sectores les preocupa más la reforma laboral que los fondos europeos.

Así lo ha señalado en un desayuno informativo organizado por Europa Press, donde ha dejado claro que "para poco valen los fondos si resulta que se contrae una parte importantísima de las empresas". Además, ha apuntado que no comparte la reforma laboral que quiere aprobar el Gobierno y piensa que la que hizo el PP "fue eficaz".

"Sabemos que Europa no está pidiendo esto, que está pidiendo otra cosa, que es que hablemos de contrataciones, y nos sentaremos a hablar de esto. Nos sentaremos en todas las mesas, pero esto no consiste en que yo traiga un modelo, que me lo traiga el Gobierno", ha pedido.

En esta línea, ha incidido en que es muy legítimo que un ministerio quiera hacer una reforma laboral. "Que la haga, pero no estoy obligado a decir que me gusta ni a pensar contrapropuestas, que me las hagan ellos", ha añadido.

Para Garamendi, es importante hablar de trabajo, de la temporalidad y de mejorarla, pero también es necesario "no confundir la temporalidad con la precariedad", ya que "lo temporal no tiene que ser precario".

El presidente de los empresarios ha destacado que de cada cuatro trabajadores tres tienen contrato indefinido. Desde su punto de vista, no va a ser fácil hablar de cómo reducir la temporalidad a través de los contratos, pero "la CEOE se va a sentar a ello".

Además, ha dejado claro que hay que empezar a acostumbrarse a llegar a acuerdos, pero también a la posibilidad de que haya desacuerdos.

Garamendi ha alertado de que la reforma laboral no va a generar empleo y es una contradicción. "Cuidado porque a veces los anuncios son peores que las conclusiones. Las empresas quieren saber qué pasa, en el estadio en el que juegan y a veces piensan en qué va a pasar o no va a pasar y paran mientras no esté la norma", ha resaltado.

No obstante, ha sido crítico con la propuesta actual y ha afirmado que conforme está "no se puede reconducir la situación". "Ya hará las propuestas que considere, pero no la vemos viable", ha dicho, tras asegurar que "no tiene la mano preparada para firmar".

Garamendi también ha dejado claro que nunca se ha levantado de una mesa de negociación ni se va a levantar. Además, ha insistido en que no tiene obligación de hacer propuestas.

"No tenemos la obligación de tener que decir que sí a algo que pensamos que no es bueno para nuestro país. Me parece bien que los sindicatos pidan que se legisle y voy a aclarar que nosotros no tenemos derecho de veto", ha remarcado, tras destacar que CEOE ha firmado cosas que nadie hubiese pensado y que no sabe si se llegará a un acuerdo, pero que "tal y como está" (la reforma laboral) no.

ES NECESARIO UN FACTOR DE SOSTENIBILIDAD

Por otro lado, sobre reforma de pensiones, ha criticado que el ministro José Luis Escrivá haya puesto sobre la mesa un debate "que no tocaba ahora". "Tuvo un mal día y nos colocó un mal año a los demás", ha añadido.

En esta línea, ha indicado que debe ser el Parlamento el que diga primero cómo debe ser el mecanismo nuevo para hacer frente al problema de gasto cuando se jubilen los 'babyboomers'.

LIGAR LAS PENSIONES AL EMPLEO

Garamendi ha afirmado que respecto a esta reforma, hubiese llamado a los mejores actuarios y hubiese hecho informes "de lo uno y de lo otro". Además, ha hecho hincapié en que las pensiones se deben ligar al empleo y que el objetivo del país debe ser crear empleo, ya que "mientras que no se cree empleo legal, es complicado hablar de pensiones".

"Nosotros estamos dispuestos a crear empleo y para crearlo es tan importante esa no reforma laboral igual antes que esto. Lo importante es que las empresas sean capaces de crear empleo", ha añadido.

Respecto a la revalorización de las pensiones conforme al IPC, ha apuntado que CEOE aceptó subir las pensiones con los precios, porque lo ha dicho el Pacto de Toledo, pero cree que esto perjudica al sistema y que se necesita un factor de sostenibilidad. "Me da igual cómo se llame el factor de sostenibilidad, lo que me interesa es que sea un factor de sostenibilidad, porque si no, el sistema es insostenible", ha dicho.

Muchas gracias Tu solicitud ha sido registrada correctamente, revisa tu email para acceder al contenido solicitado Si quieres acceder a todo este contenido sin restricciones solicita ahora una demostración gratuita de El Derecho Internet Mementos CERRAR Lo sentimos mucho. Has excedido el número de peticiones de información disponibles. CERRAR Enviando Descargar contenido Introduzca su nombre, dirección de correo y descargue el contenido Nombre Email Acepto la política de privacidad y protección de datos