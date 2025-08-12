Uatae reclama "políticas inclusivas" para los trabajadores autónomos extranjeros

La Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y Emprendedores (Uatae) ha reclamado este martes "políticas inclusivas" que faciliten el acceso a financiación, formación y protección social adaptada a las necesidades de los trabajadores autónomos extranjeros.

Los datos recientes sobre el autoempleo en España revelan que, actualmente, los trabajadores autónomos extranjeros representan el 14,26% del total y han protagonizado cerca del 89,6% del incremento interanual en el último año, con un aumento neto de 29.467 personas.

"Estas cifras ponen en valor la importancia de los trabajadores por cuenta propia extranjeros, que muchas veces tienen que optar al autoempleo como único destino para desarrollar su actividad profesional, además de la contribución significativa que aportan a la economía nacional", ha señalado la organización a través de un comunicado.

A pesar de su peso creciente, Uatae ha advertido de que las políticas públicas existentes no están plenamente adaptadas a las realidades y desafíos que enfrentan. En este sentido, la organización ha explicado que el colectivo de autónomos extranjeros enfrenta barreras que van desde los trámites administrativos y la falta de acceso a financiación, hasta la carencia de formación especializada y una protección social que en ocasiones no contempla sus particularidades migratorias.

Por ello, Uatae ha reclamado la puesta en marcha de medidas concretas y adaptadas a este segmento, que permitan garantizar su estabilidad y crecimiento. Entre estas medidas destacan la creación de programas de asesoramiento personalizados, el diseño de líneas de ayuda financiera con criterios simplificados e inclusivos, y la implementación de planes de formación orientados a mejorar competencias digitales.

