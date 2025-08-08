UGT y CCOO urgen a agilizar los trabajos para proteger la seguridad y la salud de los trabajadores

La Unión General de Trabajadores (UGT) y Comisiones Obreras (CCOO) han urgido este jueves a agilizar los trabajos en la mesa de diálogo social en materia de seguridad y salud en el trabajo que comenzó sus trabajos hace ya un año y medio "sin que todavía esté rindiendo frutos".

"Es escandaloso que mueran 363 personas trabajadoras en seis meses por el simple hecho de intentar ganarse la vida, son tres más que las registradas en el primer semestre de 2024", ha advertido el sindicato UGT en un comunicado, tras conocerse las cifras del Ministerio de Trabajo.

En este sentido, desde Comisiones Obreras consideran que hay un amplio margen para mejorar las cifras de la siniestralidad en España, pero para ello creen que es necesario que se produzcan modificaciones legislativas y avances en las políticas públicas, que todavía están pendientes de un acuerdo en la mesa de diálogo social en materia de seguridad y salud en el trabajo que comenzó sus trabajos hace ya un año y medio "sin que todavía esté rindiendo frutos".

En esta línea, UGT cree necesario y urgente actualizar la ley de prevención a las nuevas realidades del mundo del trabajo, fuertemente influido por las transiciones demográfica, climática y digital.

Igualmente, el sindicato cree que debe reforzarse la protección de la salud mental de la clase trabajadora, ya que en seis meses se han producido 126 accidentes de trabajo mortales por infartos y derrames cerebrales, "lo que podría estar relacionado con la exposición a riesgos psicosociales y organizativos".

"Nos reiteramos en nuestra demanda para que los trabajos en la mesa de Diálogo Social se agilicen buscando garantizar la protección de la seguridad y salud de las personas trabajadoras", ha recalcado el sindicato.

