GLTHday convertirá a Madrid en la capital mundial del LegalTech

Madrid se convertirá en la capital mundial del LegalTech con la celebración del Global LegalTech Hub Day 2022 (GLTHDay), el mayor evento híbrido mundial del sector legal que se ha celebrado en España hasta la fecha.

La cita, que contará con mesas redondas y conferencias de los profesionales internacionales más destacados en la materia, tendrá un formato presencial y online con la emisión internacional de contenido durante 24 horas de forma ininterrumpida.

“El objetivo del GLTHDay 2022 es conectar con profesionales de todos los continentes para visibilizar el gran momento que atraviesa el LegalTech. Queremos marcar los hitos de 2023 en tecnología aplicada a la empresa y dedicar el día a lo que será el futuro. El éxito de las organizaciones dependerá, en gran medida, de qué hacen con las personas cuando llega la tecnología y hablaremos de soluciones. Hoy ponemos la primera piedra de lo que será el mayor evento que se ha celebrado España hasta la fecha en esta materia”, apuntó Albert Ferré, vicepresidente del Global LegalTech Hub, en la rueda de prensa de presentación celebrada en la nueva sede de la Fundación Mutualidad de la Abogacía.

La cita contará con ponencias internacionales online de más de 50 profesionales reputados de todo el mundo que debatirán sobre la evolución del sector en Europa, Latinoamérica, Norteamérica, África, Oriente Medio y Asia-Pacífico.

El evento, cuyo comité organizador está formado por las expertas en la materia, Laura Fauqueur (Legal Shake), Sara Molina (Deloitte Legal) y Raquel García (Clifford Chance), se centrará en dos pilares fundamentales: las personas y los departamentos jurídicos internos de las grandes corporaciones. Otra de las novedades para este año será la introducción del sector legal en el metaverso, las ventajas únicas que ofrece este nuevo entorno virtual para las firmas y los nuevos nichos de mercado que abre.

Los organismos aliados de este evento son Women in a Legal World y la Fundación Mutualidad de la Abogacía. Durante la rueda de prensa de presentación, Marlén Estévez, Socia en Roca Junyent y presidenta y fundadora de Women in a Legal World (WLW) señaló que “nuestro sector se está transformando profundamente y esa transformación pasa por las personas y la tecnología. No solo está pasando en España, sino también a nivel global. Este evento no puede ser mejor por el momento y por su objetivo. Nosotras, en WLW, como impulsoras del talento en el sector legal, estaremos allí para fomentar cuatro pilares esenciales para nuestra organización: visibilidad, educación, influencia y liderazgo”.

Por su parte, Iván Jiménez Rivero, responsable de Transformación e Innovación de Mutualidad de la Abogacía, ha recalcado durante el encuentro que “nuestro país está siendo referente en el mundo startup y el sector legal, con tan buena materia prima, tiene que estar ahí. La innovación es la siguiente palanca para hacer una transformación total. Estamos por y para los abogados autónomos, legal counsel y despachos que necesiten servicios tecnológicos en su día a día que les hagan más competentes y, por eso, sin duda, estaremos en esa transformación”.

GLTHweek

Además, en esta edición se estrenará la Global Legaltech Hub Week (GLTHweek), evento inédito que se desarrollará en Madrid del 23 de noviembre al 2 de diciembre. Igualmente, será híbrido con un formato presencial y online. Durante una semana llena de eventos y conferencias, los asistentes conocerán las últimas tendencias del LegalTech de la mano de socios estratégicos y expertos internacionales, gracias a los más de 300 partners internacionales que actualmente tiene por todo el mundo el Global Legal Tech Hub.

La elección de Madrid como piedra angular del GLTHday y de la GLTHweek responde a su liderazgo como capital mundial para el sector legal nacional e internacional. Además, su privilegiada posición geográfica sitúa a la ciudad como un hub de conexión global y la puerta de entrada a Latinoamérica.

Muchas gracias Tu solicitud ha sido registrada correctamente. Revisa tu email para acceder al contenido solicitado Si quieres acceder a todo este contenido sin restricciones solicita ahora una demostración gratuita de El Derecho Internet Mementos CERRAR Lo sentimos mucho. Has excedido el número de peticiones de información disponibles. CERRAR Enviando Descargar contenido Introduce tu nombre, dirección de correo y descarga el contenido Nombre Email Acepto la política de privacidad y protección de datos