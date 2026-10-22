Las actividades agrarias podrán aplicar una reducción del 35% por adquisición de gasóleo agrícola y del 15% por compra de fertilizantes

El Ministerio de Hacienda ha sometido este jueves a audiencia pública la orden por la que se desarrolla para 2027 el sistema de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), que mantiene la reducción del 5% sobre el rendimiento neto de módulos e incluye rebajas fiscales excepcionales para agricultores y ganaderos.

La orden, publicada en la página web del Ministerio de Hacienda, mantiene la estructura de la norma por la que se desarrollan para el año 2026 el método de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y el régimen especial simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA).

En relación con el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, se mantienen para el ejercicio 2027 la cuantía de los signos, índices o módulos, así como las instrucciones de aplicación.

Asimismo, como en años anteriores, se establece una reducción del 5% sobre el rendimiento neto de módulos aplicable a todos los contribuyentes que determinen el rendimiento neto de su actividad económica con arreglo al método de estimación objetiva.

Por lo que se refiere al Impuesto sobre el Valor Añadido, la orden también mantiene, para 2027, los módulos, así como las instrucciones para su aplicación, aplicables en el régimen especial simplificado en el año inmediato anterior.

Reducciones fiscales excepcionales para agricultores y ganadores

Adicionalmente, se incluyen reducciones fiscales excepcionales para agricultores y ganaderos para paliar los efectos en la rentabilidad de las explotaciones agrarias del incremento de los precios del gasóleo y los fertilizantes como consecuencia del conflicto en Oriente Medio.

En concreto, se establece para el período impositivo 2026 que los agricultores y ganaderos que declaren por el sistema de módulos podrán minorar el rendimiento neto previo un 35% por adquisición de gasóleo agrícola y un 15% por compra de fertilizantes. Además, se eleva al 10% la reducción general del rendimiento neto de módulos aplicable a estos contribuyentes.

Según los cálculos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, las medidas, que suponen una rebaja de la base imponible del IRPF del orden de 860 millones de euros, benefician a los 800.000 agricultores y ganaderos que tributan por el método de estimación objetiva del IRPF (módulos).

Estas medidas excepcionales de aplicación en el ejercicio de 2026 son similares a las que estuvieron vigentes en los años 2022, 2023 y 2024 para hacer frente a los efectos en las explotaciones agrarias de la guerra en Ucrania y de la sequía, según ha recordado el Ministerio.

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