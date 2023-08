PRESUPUESTOS Hacienda no decidirá un techo de gasto para 2024 hasta que se conforme un nuevo Gobierno Noticia 23-08-2023 Europa Press

El Ministerio de Hacienda y Función Pública no se plantea definir para 2024 un nuevo límite de gasto no financiero del Estado, conocido como techo de gasto, hasta que no se conforme un nuevo Gobierno.