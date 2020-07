El ICAM pide al Poder Judicial elevar el peso de la abogacía en la gobernanza del mundo jurídico

Durante su primera comparecencia pública tras la declaración del estado de alarma, el presidente del Consejo General del Poder Judicial ha participado en el Foro Justicia del Colegio de Abogados de Madrid con una conferencia sobre la fortaleza de la Justicia española en tiempos de crisis.

El Foro se celebraba este martes 21 de julio y junto a Carlos Lesmes intervenían el decano del ICAM, José María Alonso, y el expresidente del Tribunal Constitucional Francisco Pérez de los Cobos. Ha sido durante su discurso de intervención cuando Carlos Lesmes ha destacado la resiliencia mostrada por el Poder Judicial en las tres grandes crisis que ha atravesado a lo largo de su mandato como presidente del CGPJ: la corrupción, el desafío independentista catalán y la pandemia del Covid-19.

Por su parte, José María Alonso ha recordado el papel de los abogados como actores fundamentales del sistema de Administración de Justicia y ha reivindicado una mayor participación en su organización y gobernanza: “y no solo a través de una representación suficiente en el CGPJ, sino también en los órganos de gobierno de los TSJs y en las Comisiones de Policía Judicial”, ha reclamado.

Además, Alonso ha destacado el desarrollo “absolutamente espectacular” de la Abogacía española “en las áreas de gestión, tecnológica y, por supuesto, de especialización jurídica”, una evolución “perfectamente equiparable” a la de los países más desarrollados del mundo. Por todo ello, el decano madrileño ha subrayado que los abogados pueden ser "extraordinariamente útiles a la hora de perfeccionar nuestro sistema de Administración de Justicia, trasladando a ésta las mejores prácticas que conocemos bien a través del Derecho comparado”.

El mejor ejemplo de la importancia de esta colaboración entre los distintos operadores de la Administración de Justicia ha sido, según Alonso, la declaración del estado de alarma, que ha puesto de relieve más que nunca “la voluntad de actuar unidos frente a esta terrible crisis”. Para el decano, es precisamente ahora cuando la Administración de Justicia en su conjunto debe jugar un papel fundamental para ayudar a solventar las gravísimas consecuencias sociales y económicas de la crisis sanitaria. “Abogacía y Judicatura debemos ir de la mano junto con los demás operadores de la Administración de Justicia”.

Tres grandes desafíos

Tras las palabras del decano del ICAM, Francisco Pérez de los Cobos presentaba al presidente en funciones del Poder Judicial, elogiando su capacidad para hacer frente durante su mandato a todo tipo de crisis. Así, desde su acceso al cargo cuando se estaban viviendo los devastadores efectos de la crisis económica de 2008 , Lesmes ha tenido que afrontar el desafío independentista catalán, “el más grave de nuestra historia democrática y frente al que la Justicia desempeña un papel crucial”, y la crisis del Covid-19, “que ha supuesto un desafío político y judicial de primer orden por el alcance y la gravedad de las medidas que han sido adoptadas”

Carlos Lesmes ha centrado su intervención en la respuesta de la Justicia española a las tres grandes crisis que ha sufrido el país durante su presidencia del órgano de gobierno de jueces y magistrados: corrupción, separatismo y pandemia. Una travesía de más de seis años en la que se ha guiado con el objetivo principal de “garantizar la fortaleza y la independencia del Poder Judicial”, cuestionada desde el inicio de su mandato cuando la corrupción era la principal preocupación de los españoles solo por detrás del paro y que el Consejo ha defendido principalmente a través de la emisión de comunicados.

“Si los jueces fueran manipulados por los políticos, o estuvieran al servicio de los poderosos, como vino a decir desafortunadamente el vicepresidente segundo de nuestro Gobierno”, casos de alto impacto como Noos, Gürtel, ERE o Bankia “no hubieran salido adelante”, apuntaba Lesmes, destacando la puesta en marcha de la Unidad de Apoyo a las causas de corrupción, la elaboración de un repositorio de datos sobre procedimientos judiciales por corrupción y la política de transparencia como las principales iniciativas impulsadas desde el CGPJ para combatir el primero de los tres grandes desafíos.

Respecto al desafío independentista, Lesmes afirmaba que el Poder Judicial no está llamado a resolver los problemas políticos, sino que su función es “garantizar el Estado de Derecho, restaurando el orden jurídico cuando este ha sido claramente vulnerado y esto es lo que se ha hecho en relación con el desafío de las instituciones catalanas”. En cuanto a los procesos que continúan abiertos contra líderes independentistas, Lesmes insistía en que el ámbito de actuación del poder judicial es la garantía del Estado de derecho, no resolver problemas políticos: “los jueces no van a resolver el problema político, ni es nuestra función resolver un problema político. Nosotros lo que tenemos es que mantener el orden jurídico, porque los problemas políticos han de resolverse con respeto al orden jurídico”. Para el presidente en funciones del CGPJ y el TS, “sin respeto a la ley no hay democracia, y quien debe garantizar el respeto a la ley son los jueces.

Pandemia del Covid-19

Por último, la pandemia del Covid-19 y el Estado de Alarma han planteado dos grandes desafíos a la justicia española: el de la restricción de los derechos y libertades que se produce a través de la declaración del estado de alarma y la organización del servicio de la Justicia. Frente a estas dos situaciones, Lesmes considera que el funcionamiento de nuestras instituciones ha sido más que razonable. “Nuestra función es mantener viva la Administración de Justicia, también en situaciones de dificultad y yo creo que los que hemos servido en estas instituciones, cuando nos vayamos, lo podremos hacer con el sentimiento de que hemos cumplido con nuestro deber”, ha señalado.

Techo de cristal

Otra de las cuestiones tratadas ha sido la del techo de cristal que impide a las mujeres, que son mayoría en la carrera judicial, acceder a los puestos de mayor responsabilidad. En este sentido, Lesmes ha esgrimido la incorporación tardía de la mujer a la carrera judicial como una de las razones históricas que explican la desproporción entre hombres y mujeres en la cúspide judicial. No obstante, el presidente del CGPJ ha destacado el esfuerzo realizado en los últimos años por la institución para romper el techo de cristal en el TS, al que han accedido más mujeres en los últimos 7 años que en los 30 anteriores.

Finalmente, el presidente en funciones del Tribunal Supremo se refería a la endémica escasez de recursos de que adolece la Justicia en España por la escasa rentabilidad política que obtienen los gobernantes de las inversiones en este campo. “No da votos. Las inversiones públicas obtienen una mayor rentabilidad política en otros campos”, ha explicado. Sin embargo, Lesmes pedía a la clase política altura de miras porque la inversión en Justicia “no produce rentabilidad política, pero si rentabilidad social a los ciudadanos”, pues para garantizar el estado de derecho y la seguridad jurídica es imprescindible una justicia que funciones.

Muchas gracias Tu solicitud ha sido registrada correctamente, revisa tu email para acceder al contenido solicitado Si quieres acceder a todo este contenido sin restricciones solicita ahora una demostración gratuita de El Derecho Internet Mementos CERRAR Lo sentimos mucho. Has excedido el número de peticiones de información disponibles. CERRAR Enviando Descargar contenido Introduzca su nombre, dirección de correo y descargue el contenido Nombre Email Acepto la política de privacidad y protección de datos