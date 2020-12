Teresa Fernández de la Vega (Premio de Honor); Rebeca Gryspan (Premio Mujer del Año); Unión Profesional (Premio a los Valores); la Oficina Española del Parlamento Europeo (Premio a la Igualdad) y el Tribunal Constitucional (Premio Justicia Sostenible) acapararon las máximas distinciones en la 2º edición de los Premios Women in a Legal World. Unos galardones que reconocen la trayectoria profesional de mujeres de reconocido prestigio con una carrera consolidada, que nació con el objetivo de premiar los valores en su más amplia extensión y también de distinguir a las organizaciones más involucradas en potenciar y promocionar el talento femenino.

“Gracias por mirar hacia adelante y seguir construyendo un mundo más igualitario. Todos los presentes tenéis algo en común: compromiso. Con la sociedad, con las instituciones, con las empresas, con las personas. Todos, formáis parte de la familia WLW. Son tiempos duros los que estamos viviendo. La incertidumbre pesa sobre todos, pero no podemos quedarnos parados. Tenemos que mirar hacia adelante y seguir avanzando unidos, en red. Hoy más que nunca es necesaria esa colaboración pública privada para no dar ni un paso atrás en la pérdida de derechos y por supuesto tampoco en el ascenso de la mujer a puestos directivos. afirmó Marlen Estévez, presidenta de WLW en el marco de la inauguración de la II Edición de los Premios Women in a Legal World.

Estévez reconoció nada de esto sería posible sin vosotros, los premiados. Así de claro. Tenemos la necesidad de tener referentes femeninos y poner en valor estos perfiles y tenemos la obligación de construir instituciones sólidas como las presentes. Por eso, en su día, quisimos lanzar estos premios, compuestos a día de hoy por 5 categorías:

1. La primera, para destacar la trayectoria profesional de mujeres de reconocido prestigio con una carrera consolidada (Premio de Honor), este año recaído en la figura de Maria Teresa Fernandez de la Vega, jurista que lo ha sido prácticamente todo: magistrada, Secretaria de Estado de Justicia, Vicepresidenta de Gobierno, Doctora Honoris Causa por la Universidad Internacional Menendez Pelayo y actualmente la primera mujer en ostentar la Presidenta del Consejo de Estado.

2. La segunda, con el objetivo de reconocer a mujeres que han destacado en el ámbito jurídico (Premio Mujer del Año), que este año ha recaído en Rebeca Gryspan, otra mujer que lo ha sido todo: vicepresidenta de Costa Rica, ministra de Vivienda, ministra coordinadora de Asuntos Económicos y Sociales, viceministra de Finanzas y Secretaria General Adjunta de la ONU. Actualmente Secretaria General de la SEGIB.

3. La tercera categoría nace para premiar los valores, Premio que este año ha recaído en Unión Profesional, es decir, asociación estatal que agrupa a 34 profesiones colegiadas españolas de los ámbitos sanitarios, jurídico, social, económico, científico que aglutina a más de 1000 colegios profesionales y millón y medio de profesionales liberales de España que han estado presentes en los momentos más delicados de la pandemia y que sin duda lo estarán en el proceso de reconstrucción.

4. La cuarta con el fin de distinguir a las organizaciones más involucradas en potenciar y promocionar el talento femenino (Premio Igualdad) que este año ha recaído en la Oficina Española del Parlamento Europeo pues ha lanzado numerosas iniciativas entre las que me gustaría destacar la denominada donde están ellas que busca medir cada año con criterios comunes el porcentaje de mujeres que han participado como expertas y o ponentes en conferencias, debates etc.

5. Y la quinta para poner en valor a las instituciones, Premio Justicia Sostenible, que persigue reconocer la gran labor que están realizando muchas instituciones y que este año ha recaído en el Tribunal Constitucional, como pieza fundamental del Estado social y democrático de derechos al ser el intérprete supremo de la Constitución. Y que además celebra este año su 40 aniversario.

Acompañada por gran parte del equipo de WLW, la principal responsable de WLW recordó que este “camino lo estamos recorriendo juntos y juntos lograremos conseguir un sector mucho más igualitario donde en unos años no sea necesario seguir hablando de estas cuestiones porque ya las hayamos superado. Porque si no somos nosotros señores y señoras ¿Quiénes lo harán? Y si no es ahora ¿cuándo lo haremos? Por eso, porque queremos ser nosotros y hacer que suceda ahora, vamos a seguir trabajando en la consolidación y en la internacionalización de la asociación y os pedimos seguir contando con vuestro apoyo y vuestra ayuda. No miento si digo que nos habéis emocionado, instituciones y empresas y sobre todo las personas que estáis detrás de ellas. Nos habéis abierto las puertas desde el primer segundo. Estar seguros que eso no lo vamos a olvidar. Vuestro compromiso, es nuestra fuente de energía.

Por su parte, Ana Martínez Enguídanos, secretaria general, Directora de Relaciones Institucionales de WLW y líder de este proyecto, señaló que el año 2020 posiblemente sea el peor año de todos tiempos a nivel mundial, la pandemia nos ha puesto a prueba a todos y ha mostrado nuestras debilidades como sociedad, pero también nuestra capacidad de superación y resiliencia. Desde WLW hemos intentado que esta crisis no mermase de modo alguno nuestra ilusión y ganas para conseguir nuestro objetivo de visibilizar el talento femenino en el sector legal. Y prueba de ello es que hoy estamos aquí, celebrando este acto en el que vamos a galardonar a mujeres con una brillante trayectoria profesional, a organizaciones que promueven una igualdad real entre hombres y mujeres y también a nuestras instituciones, dando cumplimiento al ODS 16 de la Agenda 2030 de la ONU.

