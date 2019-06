El Instituto de Criminología de la Universitat de València celebra sus 50 Años de investigación en el ámbito del delito

El Instituto Universitario de Investigación en Criminología y Ciencias Penales de la Universitat de València (ICCP), uno de los más reputados en su ámbito, se creó hace cincuenta años, y es el segundo instituto más antiguo de España, sólo por detrás del Instituto homónimo de la Universidad Complutense de Madrid. Para celebrar este 50 aniversario se han programado unas Jornadas que reunirán a expertos, profesores y juristas relacionados con el mundo de la criminología para dar respuestas a los actuales retos de la investigación criminológica y a las nuevas formas, cada vez más complejas, del delito.

Pero también tendrá lugar la presentación “oficial” de un nuevo servicio que el ICCP pondrá en marcha en los próximas semanas y que funcionará como un laboratorio o departamento especializado, muy similar en algunos aspectos a los trabajos que llevan a cabo los especialistas del equipo de investigadores forenses de la serie televisiva de ficción “CSI Miami”.

José Luis Gonzáles Cussac, Catedrático de Derecho Penal de la UV y Director del ICCP, explica que “la idea de crear un laboratorio de estudios criminalísticos asociado a nuestro Instituto nace de la necesidad de dar apoyo no sólo a los profesionales del derecho y a las administraciones, sino también a aquellos particulares que, por una u otra razón, precisen ayuda. Por ejemplo en la gestión de riesgos en empresas, seguridad en edificios, apoyo a las compañías aseguradoras, refuerzo a los informes policiales de crímenes o delitos que, no siendo contradictorios, pudieran aportar visiones diversas e incluso, por qué no, planteamientos de hipótesis nuevas”.

La presentación en el ámbito universitario del ‘CrimLab’ tendrá lugar el 20 y 21 de junio próximos, en la Facultad de Derecho de la Universitat de València, durante la inauguración de las Jornadas de celebración “50 años del Instituto de Criminología” que, además de reunir a ex directores del Instituto y profesores y juristas relacionados con el mundo de la criminología, tratarán de ofrecer respuestas a los actuales retos de la investigación criminológica.

La inauguración de estas jornadas dirigidas por Mª Asunción Colás Turégano, Profesora de Derecho Penal y Co-Directora del Máster en Criminología y Seguridad, correrá a cargo de la Rectora de la Universitat de València, María Vicenta Mestre Escrivá, la Secretaria General, María Elena Olmos, el Decano de la Facultat de Dret, Javier Palao Gil y de José Luis González Cussac, Catedrático de Derecho Penal y Director del ICCP.

La Jornada servirá también de clausura a la 6ª Edición del Máster en Criminología y Seguridad.

Valencia 20 y 21 de Junio 2019

Sala Tomás Vives Antón (4P07) Facultat de Dret. Universitat de València

Campus de Tarongers.

