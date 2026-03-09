Inteligencia Artificial y Soberanía Digital, protagonistas del Microsoft AI Tour Madrid

El evento más importante de Microsoft para sus clientes y partners españoles ha contado con la participación de Satya Nadella, Chairman & CEO de Microsoft, y Charles Lamanna, President, Business Apps & Agents

La Inteligencia Artificial, los agentes inteligentes y la soberanía digital se han convertido en los protagonistas del Microsoft AI Tour Madrid, el evento más importante de la compañía para sus clientes y partners españoles, que se celebra hoy en Kinépolis Ciudad de la Imagen.

En la jornada participan Satya Nadella, Chairman & CEO de Microsoft, y Charles Lamanna, President, Business Apps & Agents. En su intervención en la sesión plenaria, Satya Nadella ha explicado que, en el actual escenario de transformación digital, la adopción de la IA avanza a gran velocidad dentro de las empresas.

En este contexto, un creciente número de organizaciones españolas se está destacando como Frontier Firms o empresas pioneras, caracterizadas por un modelo operativo innovador que sitúa la IA en el centro de su estrategia y de sus operaciones. Estas compañías marcan el camino y se posicionan como referentes en la aplicación avanzada de tecnologías de IA en el entorno empresarial. Durante su presentación en la sesión plenaria, el CEO de Microsoft ha mencionado los ejemplos de Factorial, Ferrovial, Ilunion, Repsol y Sanitas, que han desplegado soluciones de IA de Microsoft en diferentes entornos con el fin de mejorar su productividad, transformar la experiencia de cliente, optimizar sus procesos internos y generar nuevos modelos de negocio innovadores.

Satya Nadella ha destacado también en su intervención importantes novedades en el marco de Microsoft Sovereign Cloud, la propuesta de nube soberana de la compañía:

Azure Local en modo desconectado (ya disponible): ahora, las organizaciones pueden gestionar infraestructuras críticas bajo la gobernanza y el control de políticas de Azure sin necesidad de conectarse a la nube. Esto garantiza la continuidad operativa en entornos soberanos, clasificados o aislados.

Microsoft 365 Local en modo desconectado (ya disponible): las principales cargas de trabajo de productividad —como Exchange Server, SharePoint Server y Skype for Business Server— pueden ejecutarse íntegramente dentro del perímetro operativo soberano del cliente en Azure Local. Esto permite que los equipos mantengan su productividad incluso sin conexión a la nube.

Foundry Local incorpora funciones de infraestructura avanzada y soporte para grandes modelos de IA: gracias a esta solución, las organizaciones ya pueden integrar grandes modelos de IA en entornos soberanos y totalmente aislados. Mediante el uso de tecnología avanzada de socios como NVIDIA, los clientes podrán ejecutar modelos multimodales en su propio hardware y dentro de perímetros de soberanía estrictos, permitiendo una potente inferencia de IA local sin ninguna conexión externa.

Por su parte, Charles Lamanna, President, Business Apps & Agents de Microsoft, ha centrado su intervención en el papel fundamental que juegan los agentes inteligentes en la mejora y optimización de los procesos empresariales y ha animado a los asistentes a empoderar a sus organizaciones con el fin de facilitar la creación de agentes en todos los niveles.

Casos de uso innovadores de IA y agentes

Asimismo, se ha abordado la evolución hacia modelos empresariales propios de las denominadas empresas pioneras (Frontier Firms), a través de la transformación con IA y agentes. Este enfoque implica integrar Microsoft 365 Copilot en el conjunto de la organización, apoyándose en una base sólida de datos, seguridad, soberanía y medición de impacto, que facilite escalar el uso de agentes de IA de forma sostenible y alineada con los objetivos de negocio.

Esta transformación digital hacia equipos mixtos de agentes y humanos se realiza bajo los principios de soberanía digital donde el cumplimiento y la resiliencia se posicionan como factores determinantes. Microsoft ha reforzado durante el evento su compromiso estratégico con la soberanía digital, a través de iniciativas como EU Data Boundary, que garantiza que los datos de clientes europeos permanezcan y se procesen dentro de su propio territorio, lo que refuerza el control, la seguridad y el cumplimiento normativo. Este enfoque resulta clave para acelerar la adopción de la IA en organizaciones que operan en entornos altamente regulados y que requieren un marco sólido de protección y gobierno del dato.

En las más de treinta sesiones, repartidas en cuatro tracks, que han tenido lugar durante el Microsoft AI Tour, representantes de empresas como Bankinter, BBVA, Damm, Ferrovial, Gonvarri, Iberdrola, Iberostar, Indra, Mapfre, Mutua Madrileña, Mutua Montañesa, Naturgy, Nippon Gases, OHLA, San Benedetto, SEGITTUR y W2M, así como cerca de 40 especialistas de Microsoft, han compartido casos de uso innovadores en los que la IA, los agentes inteligentes, la gestión del dato y la ciberseguridad han tenido un protagonismo especial.

El evento ha contado también con un aula de formación técnica y una zona de exhibición -Connection Hub- en la que han participado los partners de Microsoft patrocinadores del AI Tour: Insight, Softeng, Accenture, Avanade, Capgemini, Devoteam, Equinix, EY, IBM, Indra Group, INNOVATE, KPMG, NTT DATA, Plain Concepts, Rubrik, SDG Group, Snowflake, TOKIOTA, Encamina, Factorial, Inetum, Infoavan, Logicalis, SEIDOR, SoftwareOne, Telefónica Tech y GitHub.

Un impacto cuantificable

Los beneficios que obtienen las organizaciones que implementan la IA en todos sus procesos ya se están viendo. Así lo reflejan los datos del último Work Trend Index (WTI) de Microsoft que destaca cómo las compañías más avanzadas en la adopción de IA —las denominadas Frontier Firms— muestran una ventaja clara frente al resto del mercado: el 71% de los líderes de estas empresas pioneras afirma que su compañía está creciendo, frente al 39% del resto de organizaciones. Además, estas empresas presentan una mayor capacidad para asumir más carga de trabajo, al mismo tiempo que ofrecen experiencias profesionales más eficientes a sus equipos.

La puesta en marcha de estos proyectos de IA refuerza el dato del WTI que indicaba que el 89% de los directivos españoles prevé incorporar agentes de IA en los próximos doce meses con el objetivo de mejorar la productividad y la competitividad de sus organizaciones. La situación actual evidencia la firme apuesta del tejido empresarial español por la Inteligencia Artificial como motor de cambio y eficiencia.

Más allá del ámbito estrictamente empresarial, la consolidación de la IA como motor de crecimiento exige ampliar las bases de acceso digital a escala global. En 2022, Microsoft asumió el compromiso de extender el acceso a Internet a 250 millones de personas antes de finales de 2025. Hoy, la compañía ha superado ese objetivo, alcanzando a más de 299 millones de personas en todo el mundo, incluidas más de 124 millones en África. Este avance cobra especial relevancia en un contexto en el que persisten importantes brechas digitales: de los más de 8.100 millones de personas que conforman la población mundial, aproximadamente el 52% cuenta con competencias digitales básicas y apenas un 15% utiliza activamente herramientas de Inteligencia Artificial.

Estos datos reflejan que la democratización del acceso a Internet y el refuerzo de las capacidades digitales resultan determinantes para que los beneficios de la IA puedan extenderse de forma equitativa a empresas, profesionales y ciudadanos en todo el mundo.

En esta era de la democratización de la IA, España destaca como uno de los países con mayor porcentaje de uso. De acuerdo con el informe AI Diffusion 2025, elaborado por el AI Economy Institute de Microsoft, nuestro pais se sitúa en la sexta posición en cuanto al nivel de adopción de IA a nivel mundial. El informe indica que el 42% de la población en edad de trabajar ha utilizado herramientas de IA en la segunda mitad de 2025, una tasa superior a la de países como Reino Unido o Estados Unidos. Esta cifra supone, además, un crecimiento de 2,1 puntos porcentuales respecto al semestre anterior, lo que confirma una evolución sostenida en el uso de estas tecnologías.

