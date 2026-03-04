Tecnología, derecho y negocio se dan cita en Game Changers @ MWC Barcelona 2026

El encuentro organizado por Global LegalTech Hub reúne a expertos del ecosistema legaltech para debatir sobre los retos que transformarán las organizaciones

En el marco del Mobile World Congress (MWC), Global LegalTech Hub ha celebrado una nueva edición de Game Changers, un encuentro que reúne a expertos del ámbito jurídico, tecnológico y empresarial para analizar los cambios que están redefiniendo la forma en que las organizaciones operan, toman decisiones y generan valor.

La sesión, celebrada en el stand de BStartup Banco Sabadell en Fira Barcelona Gran Vía, ha planteado una conversación estratégica sobre los desafíos que marcarán 2026, con especial atención al impacto de la inteligencia artificial, la innovación legal y la transformación de las funciones corporativas.

Bajo el formato #GLTHtable, el debate ha reunido a profesionales del ecosistema legaltech y de innovación que compartieron distintas perspectivas sobre cómo la tecnología está transformando el derecho, la gestión empresarial y los modelos de decisión.

Entre los participantes se encontraban Sara Molina Perez-Tomé, socia responsable de Legaltech (IA), Innovación y Transformación de la Función Legal en Pérez-Llorca; Blanca Bardin Rodríguez-Losada, socia de PwC España; María de la O Martínez, directora de Estrategia e Innovación de Lefebvre, Tomás Burgaleta Alonso, cofundador de Reversa; y Beatriz Arias, directora de transformación digital en DigitalES.

Durante la conversación, los expertos abordaron cómo la inteligencia artificial y las tecnologías emergentes están acelerando la transformación de los modelos organizativos, impulsando nuevas formas de trabajo y obligando a repensar la relación entre innovación tecnológica, regulación y estrategia empresarial.

Los participantes coincidieron en que el desarrollo tecnológico está generando nuevas oportunidades para mejorar la eficiencia y la toma de decisiones, pero también plantea retos relevantes en términos de gobernanza, regulación y adaptación de las organizaciones.

Asimismo, se destacó la importancia de construir espacios de diálogo entre el mundo jurídico, tecnológico y empresarial para anticipar los cambios que marcarán el futuro del trabajo y de las organizaciones.

El encuentro Game Changers @ MWC Barcelona forma parte de las iniciativas impulsadas por Global LegalTech Hub para conectar a los actores clave del ecosistema legaltech internacional y fomentar conversaciones estratégicas sobre el futuro de la innovación jurídica.

María de la O Martínez que moderó la mesa, remarcó sobre el cambio en el trabajo jurídico, que “la inteligencia artificial permite liberar muchas tareas repetitivas y eso cambia el papel del abogado dentro de la organización: podemos pasar de la operativa diaria a tener una visión mucho más estratégica del negocio”.

Respecto a la transformación del modelo de negocio de los despachos, Sara Molina incidía en que "el futuro de las firmas de abogados va a requerir mucha tecnología y un asesoramiento cada vez más especializado. Los clientes ya no demandan horas de trabajo, demandan soluciones”.

En palabras de Blanca Bardin en relación al valor del trabajo jurídico en la era digital, "el reto no es solo implantar inteligencia artificial, sino repensar cómo entregamos valor al cliente y cuál es el papel del profesional en un entorno donde el conocimiento ya está disponible online”.

“Cada vez vemos casos de uso más maduros y aplicaciones más complejas. Hoy quien niega el impacto de la inteligencia artificial en el sector legal muchas veces lo hace más por miedo que por otra cosa”, manifestaba Tomás Burgaleta sobre la adopción de la inteligencia artificial en el sector.

