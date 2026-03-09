La CNMC declara que Apple y Amazon han incumplido la orden de cesación establecida en el sancionador de 2023

La CNMC sancionó a ambas compañías por incluir cláusulas anticompetitivas en los contratos que regulaban las condiciones de Amazon como distribuidor de Apple

La CNMC ha declarado que Apple y Amazon han incumplido la orden de cesación de conductas que les impuso en su resolución sancionadora de 2023 (VS/0013/21).

En julio de 2023, la CNMC multó a Apple y Amazon con 194 millones por incluir cláusulas anticompetitivas en los contratos que regulaban las condiciones de Amazon como distribuidor de Apple.

Las cláusulas tuvieron los siguientes efectos en el mercado:

Restringieron injustificadamente el número de revendedores de productos Apple en la web de Amazon en España.

Limitaron los espacios publicitarios donde podían anunciarse productos competidores de Apple en la web de Amazon en España.

Impidieron la posibilidad de que Amazon dirigiera campañas de marketing a clientes de productos de Apple en su web en España para ofrecerles productos competidores de otras marcas.

Asimismo, en su resolución de 2023, la CNMC instó a Apple y Amazon a que adoptaran las medidas necesarias para cesar en sus conductas anticompetitivas.

Las cláusulas que restringían el número de revendedores de productos Apple en Amazon y que limitaban los espacios publicitarios de Amazon para los competidores de Apple fueron eliminadas en mayo de 2025.

Incumplimientos

El 1 octubre de 2025, el Consejo de la CNMC declaró que Amazon y Apple incumplieron la resolución de julio de 2023, ya que no cesaron en las conductas sancionadas hasta mayo de 2025, una vez que recibieron la propuesta de incumplimiento de la Dirección de Competencia (VS/0013/21).

Asimismo, el Consejo instó a la Dirección de Competencia a la incoación de un expediente sancionador por existir indicios de infracción, como consecuencia del incumplimiento, sin que ello prejuzgue el resultado final del procedimiento.

La resolución de la CNMC ha sido recurrida ante la Audiencia Nacional y se encuentra pendiente de sentencia.

Muchas gracias Tu solicitud ha sido registrada correctamente. Revisa tu email para acceder al contenido solicitado Si quieres acceder a todo este contenido sin restricciones solicita ahora una demostración gratuita de El Derecho Internet Mementos CERRAR Lo sentimos mucho. Has excedido el número de peticiones de información disponibles. CERRAR Enviando Descargar contenido Introduce tu nombre, dirección de correo y descarga el contenido Nombre Email Acepto la política de privacidad y protección de datos