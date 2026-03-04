Nueva jornada de la Sección de Innovación y Abogacía del ICAM: Caso ILUNION, innovación y transformación del área legal corporativa

La Sección de Innovación y Abogacía impartirá el próximo jueves día 5 de marzo de 2026, de 16:00 a 17:30 horas, la jornada “Innovación y transformación del área legal”, que tendrá lugar en Torre ILUNION (C/ Albacete, 3, Madrid).
El encuentro analizará el modelo de transformación legal del grupo ILUNION y el papel del abogado in-house integrado en el negocio, así como su proceso de implantación tecnológica y su impacto en la inclusión y diversidad dentro del sector jurídico.
La sesión contará con la presentación “ILUNION, un modelo de empresa singular” a cargo de José Luis Barceló, y abordará casos reales de innovación, LEGALTECH e inteligencia artificial, junto con iniciativas de inclusión como ILUNION Legal Academy, de la mano de profesionales del área jurídica de la compañía.
La jornada será moderada por Sara Molina y José Ramón Moratalla, copresidentes de la Sección, y clausurada por Mabel Klimt, diputada de la Junta de Gobierno del ICAM.
