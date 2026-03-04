Nueva jornada de la Sección de Innovación y Abogacía del ICAM: Caso ILUNION, innovación y transformación del área legal corporativa

Invitación para asistir presencial o en streaming

Se trata de una nueva jornada que impartirá este jueves, día 5 de marzo de 16 a 17,30h, la Sección de Innovación y Abogacía del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid, de la mano de ILUNION. Evento que se articulará en dos mesas redondas moderadas por los copresidentes de la Sección: Sara Molina Pérez-Tomé y José Ramón Moratalla Escudero

La Sección de Innovación y Abogacía impartirá el próximo jueves día 5 de marzo de 2026, de 16:00 a 17:30 horas, la jornada “Innovación y transformación del área legal”, que tendrá lugar en Torre ILUNION (C/ Albacete, 3, Madrid).

El encuentro analizará el modelo de transformación legal del grupo ILUNION y el papel del abogado in-house integrado en el negocio, así como su proceso de implantación tecnológica y su impacto en la inclusión y diversidad dentro del sector jurídico.

La sesión contará con la presentación “ILUNION, un modelo de empresa singular” a cargo de José Luis Barceló, y abordará casos reales de innovación, LEGALTECH e inteligencia artificial, junto con iniciativas de inclusión como ILUNION Legal Academy, de la mano de profesionales del área jurídica de la compañía.

La jornada será moderada por Sara Molina y José Ramón Moratalla, copresidentes de la Sección, y clausurada por Mabel Klimt, diputada de la Junta de Gobierno del ICAM.

Podéis conocer todos los detalles y el programa completo del evento en este enlace.

ENLACE PARA INSCRIBIRSE Y PODER ASISTIR GRATUITAMENTE DE FORMA PRESENCIAL O EN STREAMING

Muchas gracias Tu solicitud ha sido registrada correctamente. Revisa tu email para acceder al contenido solicitado Si quieres acceder a todo este contenido sin restricciones solicita ahora una demostración gratuita de El Derecho Internet Mementos CERRAR Lo sentimos mucho. Has excedido el número de peticiones de información disponibles. CERRAR Enviando Descargar contenido Introduce tu nombre, dirección de correo y descarga el contenido Nombre Email Acepto la política de privacidad y protección de datos