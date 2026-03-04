Invitación para asistir presencial o en streaming

Nueva jornada de la Sección de Innovación y Abogacía del ICAM: Caso ILUNION, innovación y transformación del área legal corporativa

Noticia

Se trata de una nueva jornada que impartirá este jueves, día 5 de marzo de 16 a 17,30h, la Sección de Innovación y Abogacía del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid, de la mano de ILUNION. Evento que se articulará en dos mesas redondas moderadas por los copresidentes de la Sección: Sara Molina Pérez-Tomé y José Ramón Moratalla Escudero

CASO ILUNION

La Sección de Innovación y Abogacía impartirá el próximo jueves día 5 de marzo de 2026, de 16:00 a 17:30 horas, la jornada “Innovación y transformación del área legal”, que tendrá lugar en Torre ILUNION (C/ Albacete, 3, Madrid).

El encuentro analizará el modelo de transformación legal del grupo ILUNION y el papel del abogado in-house integrado en el negocio, así como su proceso de implantación tecnológica y su impacto en la inclusión y diversidad dentro del sector jurídico.

La sesión contará con la presentación “ILUNION, un modelo de empresa singular” a cargo de José Luis Barceló, y abordará casos reales de innovación, LEGALTECH e inteligencia artificial, junto con iniciativas de inclusión como ILUNION Legal Academy, de la mano de profesionales del área jurídica de la compañía.

La jornada será moderada por Sara Molina y José Ramón Moratalla, copresidentes de la Sección, y clausurada por Mabel Klimt, diputada de la Junta de Gobierno del ICAM.

Podéis conocer todos los detalles y el programa completo del evento en este enlace.

ENLACE PARA INSCRIBIRSE Y PODER ASISTIR GRATUITAMENTE DE FORMA PRESENCIAL O EN STREAMING 

 

 