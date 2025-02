ISDE celebra la graduación de sus promociones 2023-2024 con la presencia de representantes de la profesión en el ICAB

La institución, que destaca por su compromiso con la excelencia académica, ha conmemorado la graduación de varias promociones de programas punteros en diversas áreas del conocimiento jurídico y deportivo.

El evento fue presidido por figuras de gran relevancia del ámbito jurídico, deportivo e institucional. Entre los asistentes destacó Jesús Sánchez García, decano del Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona y padrino de la promoción, quien recibió un homenaje especial por su destacada trayectoria profesional.

También acudieron a la celebración Juan José Sánchez Puig, CEO de ISDE, Carlos Prieto Gómez, delegado del Gobierno de España en Catalunya, Iolanda Aguilar i Juncosa, secretària per a l’Administració de Justícia de la Generalitat de Catalunya, Salvador González Martín, presidente del Consejo General de la Abogacía Española y consejero de Estado, Inmaculada Barral Viñals, directora general de Dret, Entitats Jurídiques i Mediació, Carmen Oriol Fita, decana del Ilustre Colegio Oficial de la Abogacía de Terrassa, Montserrat Pintó Sala, directora ejecutiva de ISDE Barcelona y diputada de la Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona, Pablo Chico de la Cámara, co-director académico del Máster en Asesoría Fiscal Internacional y catedrático de Derecho Financiero y Tributario en la Universidad Rey Juan Carlos, María Lorente Iranzo, codirectora académica del Máster en Asesoría Fiscal Internacional y socia del área de IVA y otros impuestos indirectos en EY, y Xavier Miravalls Massot, director académico del Máster en Abogacía Internacional y socio en Fieldfisher.

La institución celebró por la mañana la graduación de las siguientes promociones: la VIII Promoción del Master in Sports Management and Legal Skills with FC Barcelona, la VI y VII Promoción del Global Master in Sports Management and Legal Skills with FC Barcelona, la VI Promoción del Master in Esports Business y la VIII Promoción del Master in International Law, Foreign Trade and International Relations. En esta ocasión, se contó con la participación de Bryan Bachner, General Manager of Barça Vision for APAC & the Americas, en representación del FC Barcelona, así como de otros colaboradores estratégicos, quienes destacaron el esfuerzo y dedicación de los estudiantes, así como la relevancia de los programas en la formación de profesionales capaces de liderar el futuro del sector deportivo.

Por la tarde tuvo lugar la graduación de la X Promoción del Curso de Acceso al Ejercicio de la Abogacía y la Procura, la XXIX Promoción del Máster en Abogacía Internacional y la II Promoción del Máster en Asesoría Fiscal Internacional, con una apuesta clara por la formación de abogados altamente cualificados para los desafíos del ejercicio profesional a nivel nacional e internacional.

Este evento de graduación no solo supone un hito en la trayectoria de los estudiantes, sino también un testimonio del impacto de ISDE como escuela de referencia en la formación de abogados, asesores fiscales, expertos en deportes y profesionales del derecho internacional. Con esta nueva generación de egresados, ISDE refuerza su posición de liderazgo como institución educativa, tanto en el ámbito nacional como internacional.

