Los Graduados Sociales son protagonistas del cupón de la ONCE

Ya puede adquirirse, en cualquier punto de venta de la ONCE, el cupón conmemorativo del "Centenario de la Profesión de Graduado Social", cuyo sorteo será el próximo domingo 17 de agosto.

Este cupón conmemorativo se enmarca dentro de los actos organizados con motivo del centenario de la profesión de Graduado Social, cuyo origen se remonta al Real Decreto de 17 de agosto de 1925, que dio lugar a las Escuelas Sociales y sentó las bases de esta figura clave en el ámbito laboral y jurídico. Bajo el lema “Construyendo el futuro de las relaciones laborales”, se han emitido 5,5 millones de cupones, que ayudarán a difundir por todo el país este suceso de especial relevancia para la profesión y la sociedad.

Joaquín Merchán, presidente del Consejo General de Graduados Sociales, indica, "se trata de un gesto que simboliza el reconocimiento institucional y social a la labor desarrollada por nuestra profesión y supone un motivo de orgullo para todos los que formamos parte de este colectivo".

Muchas gracias Tu solicitud ha sido registrada correctamente. Revisa tu email para acceder al contenido solicitado Si quieres acceder a todo este contenido sin restricciones solicita ahora una demostración gratuita de El Derecho Internet Mementos CERRAR Lo sentimos mucho. Has excedido el número de peticiones de información disponibles. CERRAR Enviando Descargar contenido Introduce tu nombre, dirección de correo y descarga el contenido Nombre Email Acepto la política de privacidad y protección de datos