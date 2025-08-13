Falsas ofertas en alojamientos y multas al desplazarse en coche, estafas online más habituales en verano

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha alertado de las estafas 'online' más habituales durante las vacaciones, entre las que figuran falsas ofertas de alojamiento y ocio y multas al desplazarse en coche mediante técnicas de 'phising' (vía' email') y 'smishing' (vía SMS).

Desde la entidad ha avisado sobre ganchos usados por los 'hackers' para obtener los datos bancarios del usuario, como el de un cupón rebajado de Airbnb que ofrece un tercero o la aparente urgencia para confirmar los datos de una reserva, haciéndose pasar por la plataforma de Booking, como recoge en un comunicado.

El falso mensaje de la DGT informando del pago pendiente de una multa, que deberá hacerse a la mayor brevedad para evitar recargos, es otro engaño que ha señalado la organización, destacando que "la autoridad de tráfico recuerda que nunca notifica sanciones por mensajes de texto o correo electrónico".

Por todo ello, la OCU recomienda, primero, no abrir 'emails' o SMS de origen desconocido. Después, si el emisor del mensaje parece conocido, pero al abrirlo es alarmista o le urge a pinchar en un link, la organización aconseja desconfiar.

"Si lo que recibe es una llamada pidiendo sus datos bancarios, sepa que es falsa, ninguna empresa o banco pide esa información por teléfono", ha añadido.

También advierte de que ningún pago realizado bajo los efectos de un engaño puede ser considerado como autorizado y, por lo tanto, la entidad financiera deberá hacer frente al reembolso.

El Banco de España calcula que las pérdidas derivadas de los pagos electrónicos producto de prácticas fraudulentas como el 'phishing' o el 'smishing' sumó ya casi 500 millones de euros en 2024.

