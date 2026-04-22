AEPD lanza una Red pública de grupos y proyectos de investigación sobre privacidad y tecnologías emergentes

La red aglutina a casi 100 grupos y proyectos de toda España, formando una sólida comunidad científica y técnica

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha puesto en marcha una Red pública de grupos y proyectos de investigación que integra a casi un centenar de equipos, iniciativas y proyectos sobre privacidad, protección de datos y tecnologías emergentes.

En ella participan universidades, centros públicos y privados de investigación, fundaciones y otras entidades.

Con esta iniciativa, la Agencia articula una comunidad científica y técnica activa en estas materias, configurando un ecosistema multidisciplinar de personas expertas en privacidad, inteligencia artificial y protección de datos procedentes de disciplinas como el derecho, la economía o la tecnología. La Red desarrollará una agenda activa de actividades, que incluirá encuentros periódicos entre especialistas, la generación de contenidos técnicos y divulgativos, así como iniciativas orientadas a fomentar la cultura de privacidad entre la ciudadanía. Además, servirá como canal para la difusión de investigaciones, proyectos y resultados científicos en este ámbito.

La Red tiene como finalidad enriquecer la investigación y garantizar la utilidad común de los recursos. Asimismo, facilitará la conexión entre equipos para fomentar la colaboración científica, la transferencia de conocimiento, la identificación de sinergias y el desarrollo de nuevas líneas de trabajo.

En el plano institucional, permitirá localizar perfiles expertos en áreas específicas, alinear las prioridades estratégicas de la Agencia con la evolución de la investigación y promover iniciativas conjuntas con la comunidad investigadora. Con ello, la Agencia refuerza su papel como nodo de conexión entre investigación, regulación y sociedad en el ámbito de la privacidad y las tecnologías emergentes.

Mediante el convenio de colaboración firmado para este proyecto entre la AEPD y la Fundación ValgrAI, —la fundación que agrupa a la Generalitat Valenciana, las cinco universidades públicas valencianas y socios estratégicos del ámbito empresarial— esta última colaborará en la difusión y coordinación de la red, dinamizando los grupos inscritos.

Laboratorio de la AEPD

La Red de grupos de investigación forma parte del Laboratorio de la AEPD, desde el que se difundirán las principales líneas de especialización y ámbitos de actividad de sus participantes, reforzando así aquellas iniciativas orientadas a anticipar tendencias tecnológicas con impacto en la privacidad.

En el último año la Agencia Española de Protección de Datos, ha articulado a través del Laboratorio numerosas formas de colaborar y dar visibilidad al trabajo que se realiza en España en materia de protección de datos: el Blog del Laboratorio, abierto a profesionales, académicos e investigadores externos; el marco institucional de Fórmulas de colaboración destinado a facilitar interacciones con universidades, centros de investigación, cátedras, fundaciones, profesionales y entidades especializadas; el proyecto Diálogos de privacidad o la Revista de Privacidad, Innovación y Tecnología, que se publicará en los próximos días.

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