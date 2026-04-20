Bruselas reclama a Google compartir datos con motores de búsqueda rivales

La Comisión Europea ha pedido a Google que permita a los motores de búsqueda de terceros acceder a sus datos de búsqueda, como los de clasificación, visualización y chatbots, para asegurar que los rivales pueden competir en pie de igualdad con Google Search, tal y como exige la Ley de Mercados Digitales (DMA, por sus siglas en inglés).

Así lo establece Bruselas en las conclusiones preliminares remitidas al gigante tecnológico como parte del expediente incoado en enero contra Google por restringir el acceso a estos datos por parte de terceros, lo que en la práctica mina la competencia a juicio de los servicios comunitarios.

En un comunicado remitido a Europa Press, la compañía avisa de que considera la petición de Bruselas una "extralimitación" de la que se seguirá "defendiendo", porque a ojos de Google supera "con creces el mandato de la DMA y pone en peligro la privacidad y la seguridad de las personas".

En este sentido, la tecnológica sostiene que los cambios sugeridos le obligarían a "ceder" los datos privados de millones de usuarios europeos que "confían en Google" a buscadores terceros con "medidas de protección de privacidad peligrosamente ineficaces".

En todo caso, las medidas propuestas por la Comisión serán ahora sometidas a la consulta de la propia compañía y otros actores relevantes hasta el 1 de mayo, cuando el Ejecutivo comunitario iniciará su examen para una decisión final y definitiva a más tardar en julio de este año. De confirmarse los cargos sin cambios por parte de Google, la compañía se expondrá a una multa millonaria.

Así, el Ejecutivo comunitario espera de Google que permita que los motores de búsqueda competidores accedan a los datos en condiciones "justas, razonables y no discriminatorias", para que pueda optimizar sus servicios y rivalizar en pie de igualdad con la oferta del gigante estadounidense.

"Los datos son una aportación clave para la búsqueda online y para el desarrollo de nuevos servicios, incluida la Inteligencia Artificial (IA). El acceso a estos datos no debe restringirse de manera que pueda perjudicar a la competencia", ha declarado al vicepresidenta de la Comisión Europea responsable de competencia, Teresa Ribera.

"En los mercados en rápido movimiento, los pequeños cambios pueden tener rápidamente un gran impacto. No permitiremos prácticas que arriesguen el cierre de mercados o limiten las opciones", ha remachado, en un comunicado difundido para explicar la decisión.

En concreto, entre los cambios que reclama Bruselas figura la admisibilidad de los motores rivales recibir datos de búsqueda, incluido el de los chatbots de inteligencia artificial (IA) con funcionalidades de búsqueda, y aclara el alcance de los datos de búsqueda que Google debe compartir.

También pide medidas sobre los medios y la frecuencia con la que Google debe compartir los datos de búsqueda, sobre cómo garantizar la anonimización de los datos personales y parámetros para establecer precios justos, razonables y no discriminatorios para los datos de búsqueda.

Muchas gracias Tu solicitud ha sido registrada correctamente. Revisa tu email para acceder al contenido solicitado Si quieres acceder a todo este contenido sin restricciones solicita ahora una demostración gratuita de El Derecho Internet Mementos CERRAR Lo sentimos mucho. Has excedido el número de peticiones de información disponibles. CERRAR Enviando Descargar contenido Introduce tu nombre, dirección de correo y descarga el contenido Nombre Email Acepto la política de privacidad y protección de datos