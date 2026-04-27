Arranca la asignación de numeración 400: un paso más para identificar las llamadas comerciales

Cada vez es más habitual recibir llamadas cuyo origen o finalidad no está del todo claro

Una de las más importantes es la creación de una numeración específica para llamadas comerciales. La CNMC ha iniciado el proceso para asignar a los operadores los números que empiezan por 400.

¿Qué cambia con el 400?

Estas son las novedades:

Las llamadas comerciales deberán hacerse desde números que empiezan por 400 (atención, siempre que la empresa esté obligada, hay algunas excepciones en la Ley 10/2025, de 26 de diciembre, por la que se regulan los servicios de atención a la clientela).

Esto permitirá a los usuarios identificarlas más fácilmente.

Y ayudará a diferenciar este tipo de llamadas de otros servicios, como la atención al cliente.

Empieza la asignación a operadores

Para que esto funcione, primero hay que asignar estos números a los operadores. Y ese proceso ya está en marcha.

Se ha abierto un plazo inicial de 15 días en el que:

Los operadores pueden solicitar numeración 400.

Las solicitudes se tratarán sin prioridad por orden de llegada.

Los números se asignarán en bloques de 1.000.

Tras finalizar este plazo inicial, las solicitudes de asignación seguirán el orden habitual de presentación.

Un paso más para reducir la confusión

La numeración 400 no es una medida aislada. Forma parte de un conjunto de cambios que buscan que el usuario tenga más control sobre sus comunicaciones.

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