Arranca la asignación de numeración 400: un paso más para identificar las llamadas comerciales

¿Qué cambia con el 400?
Estas son las novedades:
- Las llamadas comerciales deberán hacerse desde números que empiezan por 400 (atención, siempre que la empresa esté obligada, hay algunas excepciones en la Ley 10/2025, de 26 de diciembre, por la que se regulan los servicios de atención a la clientela).
- Esto permitirá a los usuarios identificarlas más fácilmente.
- Y ayudará a diferenciar este tipo de llamadas de otros servicios, como la atención al cliente.
Empieza la asignación a operadores
Para que esto funcione, primero hay que asignar estos números a los operadores. Y ese proceso ya está en marcha.
Se ha abierto un plazo inicial de 15 días en el que:
- Los operadores pueden solicitar numeración 400.
- Las solicitudes se tratarán sin prioridad por orden de llegada.
- Los números se asignarán en bloques de 1.000.
Tras finalizar este plazo inicial, las solicitudes de asignación seguirán el orden habitual de presentación.
Un paso más para reducir la confusión
La numeración 400 no es una medida aislada. Forma parte de un conjunto de cambios que buscan que el usuario tenga más control sobre sus comunicaciones.