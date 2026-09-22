En España, siete firmas (cuatro grandes despachos y tres big four) obtuvieron reconocimientos. EY ganó en dos categorías, mejor asesoría fiscal del año y mejor asesoría en tributación indirecta. Deloitte Legal se impuso en precios de transferencia como asesoría, y Garrigues en la misma disciplina como despacho de abogados. KPMG lideró en litigios fiscales como asesoría, mientras que Uría Menéndez lo hizo en la categoría equivalente para despachos. Baker McKenzie ganó en tributación indirecta como despacho, y Cuatrecasas se llevó el premio al mejor despacho de abogados en materia fiscal.
A nivel europeo, el palmarés confirmó el dominio de Deloitte, que fue la más premiada de la noche con 29 galardones, seguida de KPMG (21), EY (19) y Baker McKenzie (13). Eversheds Sutherland repitió como mejor despacho de abogados fiscal de Europa y Deloitte como mejor asesoría fiscal del continente, los mismos títulos que ya ostentaban en la edición anterior.
Los ganadores en España:
- Mejor despacho de abogados en materia fiscal: Cuatrecasas.
- Mejor asesoría fiscal del año: EY.
- Mejor despacho de abogados en precios de transferencia: Garrigues.
- Mejor asesoría en precios de transferencia: Deloitte Legal.
- Mejor despacho de abogados en tributación indirecta: Baker McKenzie.
- Mejor asesoría en tributación indirecta: EY.
- Mejor despacho de abogados en litigios fiscales: Uría Menéndez.
- Mejor asesoría en litigios fiscales: KPMG.
Garrigues fue, además, la firma española con más reconocimientos de la noche entre categorías locales y europeas. A nivel continental, el despacho que dirige Fernando Vives ganó el premio CJEU Firm of the Year, por su actividad ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y el Impact Case of the Year por su papel representando a importantes grupos multinacionales españoles ante los tribunales europeos.