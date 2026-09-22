La promoción refuerza el área fiscal de la firma y reconoce una trayectoria de más de diez años especializada en el asesoramiento tributario de empresas y profesionales

Kreston Iberaudit ha nombrado a Carla Torras Martí nueva socia de la oficina de Barcelona, donde desarrolla su actividad como asesora fiscal.

Su promoción refuerza el área fiscal de la firma y reconoce una trayectoria de más de diez años especializada en el asesoramiento tributario a empresas y profesionales.

Carla es graduada en Economía por la Universidad Pompeu Fabra, Máster en Asesoría y Gestión Tributaria por ESADE Business & Law School y Máster en Dirección Financiera y Contabilidad de la Empresa por la Universidad Pompeu Fabra. Es Economista Asesora Fiscal Acreditada y miembro del Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF).

Torras, que se incorporó a Kreston Iberaudit en 2017, cuenta con una sólida trayectoria en asesoramiento fiscal nacional e internacional, planificación tributaria, fiscalidad corporativa y de grupos empresariales, reestructuraciones, due diligence fiscal, procedimientos e inspecciones tributarias, compliance fiscal y gestión de riesgos.

A lo largo de su carrera ha asesorado a compañías de distintos sectores, acompañándolas tanto en su planificación fiscal como en la anticipación de riesgos y el cumplimiento de sus obligaciones tributarias. Desde su nueva posición como socia, continuará impulsando el desarrollo del área fiscal de Kreston Iberaudit en Barcelona y reforzando el asesoramiento a empresas en un entorno fiscal y regulatorio cada vez más exigente.

“La promoción de Carla reconoce su trayectoria dentro de Kreston Iberaudit y su capacidad para asumir nuevas responsabilidades. Su conocimiento técnico, criterio y cercanía con los clientes refuerzan un área estratégica para la firma. Además, su interés por la aplicación de la tecnología al asesoramiento aporta una visión especialmente relevante en un momento de transformación de nuestra profesión”, señala Mercè Martí Queralt, presidenta ejecutiva de Kreston Iberaudit.

Por su parte, Carla Torras apunta “esta nueva etapa supone para mí una gran responsabilidad y, al mismo tiempo, la oportunidad de seguir creciendo junto a un equipo con el que comparto una forma de entender el asesoramiento basada en el rigor, la cercanía y el conocimiento del cliente. Desde mi nueva posición quiero contribuir al crecimiento del área fiscal y seguir avanzando en la incorporación de nuevas herramientas y tecnologías que nos permitan anticiparnos a las necesidades de las empresas y aportarles cada vez más valor”.

El nombramiento se enmarca en la estrategia de Kreston Iberaudit de seguir fortaleciendo sus equipos a través de la especialización y el desarrollo del talento interno. Un modelo que busca ofrecer oportunidades de crecimiento a sus profesionales y, al mismo tiempo, ampliar las capacidades de la firma para responder a las nuevas necesidades de sus clientes.

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