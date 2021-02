Javier Gómez, nuevo socio responsable de la oficina de Nueva York de Pérez-Llorca

Javier Gómez, socio de Corporate de Pérez-Llorca, ha sido nombrado nuevo socio responsable de la oficina de Nueva York del Despacho en sustitución de Iván Delgado, quien puso en marcha esta plaza en 2015 y el cual, tras haber cumplido su periodo allí, regresa a la oficina de Madrid.

Gómez se incorporó a Pérez-Llorca en 2009 y fue nombrado socio en 2018. Licenciado en Derecho y Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Carlos III de Madrid, cuenta con un Máster en Gestión Internacional de la Empresa (ICEX) por el Centro de Estudios Económicos y Comerciales. Gómez suma amplia experiencia en operaciones de M&A, tanto de sociedades cotizadas como no cotizadas, trabajando para compañías industriales y fondos de inversión, así como en operaciones de mercado de valores como salidas a bolsa, OPAs y ampliaciones de capital. Gómez es reconocido por los directorios Best Lawyers, en Corporate and Mergers and Acquisitions Law y Private Equity Law; Leaders League, en Capital Markets, y Euromoney IFLR1000, en Corporate M&A y Capital Markets. Además, en 2020 ha sido reconocido como el mejor abogado en M&A de la Península Ibérica menor de 40 años en los premios ’40 under Forty’ de Iberian Lawyer.

Gómez continuará con el trabajo iniciado en 2015 por Iván Delgado en Nueva York de estrechar lazos con fondos y compañías norteamericanas, acompañando también a los clientes del Despacho en sus operaciones en estos territorios, asesorándoles en todas las cuestiones relativas a derecho español desde la oficina ubicada en el Seagram Building en Park Avenue.

Por su parte, Iván Delgado continuará asesorando a clientes nacionales y extranjeros en sus operaciones mercantiles desde la oficina de Madrid del Despacho, tareas que compaginará con sus responsabilidades en la práctica internacional de Pérez-Llorca.

Licenciado en Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid y Máster en el Ejercicio de la Abogacía por la misma institución, se incorporó a Pérez-Llorca en 1999 y fue nombrado socio en 2007. Delgado está especializado en fusiones y adquisiciones, operaciones de private equity y en asuntos societarios y mercantiles en general. Asesora regularmente a grupos nacionales e internacionales en operaciones mercantiles de gran envergadura, transnacionales y de diversos sectores. Delgado está reconocido en Chambers Global en la práctica de Corporate M&A como ‘Expertise Based Abroad in Spain – US’ y en Best Lawyers en Corporate and Mergers and Acquisitions Law y Private Equity Law.

La apuesta internacional de Pérez-Llorca continúa a través de sus oficinas de Nueva York y Londres desde donde seguirá intensificando la relación con grandes compañías y fondos, así como con los principales despachos de referencia de cada región.

