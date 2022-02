José Martín Martínez, nuevo Chief Information Officer de Alariam

Su nombramiento refuerza, asimismo, la dirección de la compañía en su aportación al desarrollo tecnológico en el sector judicial.

José Luis Martín Martínez ha sido nombrado nuevo Chief Information Officer (CIO) de Alariam y miembro del Comité de Dirección de la Compañía.

José Luis, que hasta ahora ocupaba la posición de Chief Information Officer (CIO) en Legalitas, ha sido responsable de otros proyectos de éxito en diferentes sectores (Financiero, Seguros, Valoración y Tasación, Servicios Legales, Contact Center-BPO) en compañías tales como Digitex, Tinsa, Securitas Direct y Jazztel. Su liderazgo e innovación dentro del sector jurídico, a través de la transformación digital para el desarrollo de negocio, ha acercado los servicios legales a todo el mundo, haciéndolos accesibles y escalables.

Con una exitosa trayectoria de más de 25 años ejerciendo como CIO o IT Manager, tanto nacional como internacional, José Luis se encargará, entre otras funciones, de liderar el Departamento de IT+BI-BA y el ecosistema tecnológico del Grupo Alariam, así como impulsar los compromisos asumidos por la compañía en su estrategia de transformación digital e innovación-disrupción tecnológica. “Es un orgullo poder contar con José Luis en nuestro equipo, estamos seguros de que su experiencia, know how y su profundo conocimiento del mercado aportarán un gran valor diferencial a nuestra compañía y marcará un antes y un después en nuestra estrategia de crecimiento y de desarrollo tecnológico del negocio y la innovación en nuestro sector”, ha dicho Alfonso Cabeza Navarro-Rubio, Consejero Delegado de Alariam.

Para José Luis Martín Martínez: “Es un honor para mí convertirme en CIO de una compañía de referencia en el sector con casi 20 años de innovación a sus espaldas como es Alariam, y perfectamente posicionada para liderar el desarrollo tecnológico de la industria de gestión del crédito y del ecosistema jurídico en nuestro país, con iniciativas como LegalShelter, la primera Incubadora de Empresas LegalTech de España”.

En palabras de Darío Hernández, Director General de Alariam “La orientación y enfoque de José Luis hacia nuestro core de actividad y negocio, sus destacadas credenciales y su conocimiento técnico en innovación, tecnología y ciberseguridad, ayudarán sin duda a Alariam a acelerar nuestro plan de transformación digital para continuar nuestro viaje de innovación, como una empresa Data Driven con una clara vocación tecnológica. José Luís nos ayudará a transformar la industria de la gestión del crédito y a construir un ecosistema jurídico más eficiente y digital, tecnológico e interconectado”.

Sobre Alariam Alariam es una compañía independiente especializada en la gestión de carteras de Entidades de Crédito, Entidades Financieras y Grandes Empresas. Nuestra oferta de recuperación es integral. Combinamos la gestión Extrajudicial- Judicial con servicios de gestión Procesal, así como servicios BPO de Back Office; Bussines Support.

Abarcamos todas las etapas del proceso de recuperación. También disponemos entre nuestros servicios de Consultoría Estratégica y Defensa Jurídica. La innovación continua, el desarrollo de una avanzada tecnología, y una metodología informática propia, capaz de adaptarse a todos los entornos, además de una gestión documental unida a nuestro Back Office, hace que todas las propuestas sean bien acogidas y resueltas en la compañía. Contamos con una plantilla multidisciplinar de más de 300 empleados repartidos por las sedes de Madrid y Barcelona.

