La Abogacía Española traslada la alerta internacional sobre la grave situación en Irán

La Abogacía Española manifiesta su profunda preocupación por las informaciones procedentes de Irán sobre la posible celebración de juicios sumarios y la imposición de penas de muerte contra manifestantes detenidos tras las recientes protestas.

En este contexto la Abogacía Española, a propuesta del Colegio de Abogados de Salamanca y de la Universidad de Salamanca, traslada el comunicado emitido por la Red de Abogados 1Kalameh, integrada por más de 200 juristas iraníes, que advierte del riesgo inminente de procesos judiciales sin garantías, audiencias no públicas y sentencias extralegales, vulnerando derechos fundamentales y principios del debido proceso.

El comunicado señala que, tras órdenes del líder supremo Ali Jameneí, las autoridades judiciales han instruido la tramitación acelerada y extraordinaria de los casos, con las penas más severas. Ante los antecedentes de ejecuciones masivas en 2019 y 2022, la Red alerta de que “el silencio y la inacción en este momento pueden conducir a la pérdida de la vida de numerosos ciudadanos indefensos”.

Asimismo, la Red solicita a la comunidad internacional que actúe con urgencia mediante:

Convocatoria de una sesión extraordinaria en Naciones Unidas

Presión diplomática a través de embajadas en Teherán

Llamamiento a los embajadores iraníes acreditados en otros países

El objetivo es impedir la celebración de juicios carentes de validez jurídica y detener cualquier ejecución extralegal. La Red también exhorta a jueces e instructores iraníes a abstenerse de participar en procesos que vulneren derechos fundamentales, recordando que la responsabilidad penal e internacional por sentencias extralegales es personal e inextinguible.

La Abogacía Española y su Fundación Abogacía Española reafirman su compromiso con la defensa de los derechos humanos, el Estado de derecho y la protección de las garantías procesales en cualquier lugar del mundo. Desde su labor institucional y a través de proyectos internacionales, continuarán trabajando para promover la justicia, la libertad y la dignidad de todas las personas.

