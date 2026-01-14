La presidenta del CGPJ recuerda la situación de “acuciante necesidad” que sufre la Carrera Judicial

En la entrega de despachos de la XXIII promoción del cuarto turno para juristas

La presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló, ha presidido hoy en la sede del Tribunal Supremo el acto de entrega de despachos a los 51 magistrados y magistradas de los órdenes civil y penal que integran la vigésimo tercera promoción del cuarto turno, reservado a juristas de reconocida competencia con más de diez años de ejercicio profesional.

La elección del Palacio de las Salesas, sede del alto Tribunal, para acoger este acto por primera vez simboliza, según ha afirmado la presidenta, “la gran trascendencia e importancia” que tiene la llegada de los 51 nuevos magistrados y magistradas al Poder Judicial.

“Estamos en una situación de déficit, con una media de jueces por ciudadano muy inferior a la media europea y con una elevada carga de trabajo”; una situación de “acuciante necesidad de jueces” por la que “hacéis mucha falta en el Poder Judicial”, ha concluido Perelló.

La presidenta del alto tribunal y del órgano de gobierno de los jueces ha recordado que, conforme al Plan Estratégico de Recursos Humanos en la Carrera Judicial para el decenio 2026-2035, son casi 370 las plazas de juez que deberían convocarse cada año para poder cubrir las vacantes por jubilación y fallecimiento, y ha añadido: “Precisamente por esa acuciante necesidad de jueces que padecemos, es tan necesaria vuestra integración inmediata”.

Tras felicitar a los nuevos miembros de la Carrera Judicial, la presidenta del TS y del CGPJ ha resaltado el “gran valor añadido” que las trayectorias profesionales de los integrantes de esta promoción y su experiencia y conocimientos en el mundo jurídico aportarán a la función jurisdiccional.

Durante su intervención, ha señalado que en la “noble y difícil función” de impartir justicia, “la independencia y autonomía de criterio serán vuestra guía en todo momento y vuestra contribución al Estado de Derecho”.

Finalmente, Isabel Perelló ha asegurado que “la Carrera Judicial desarrolla su función, esencial para el Estado de Derecho, con elevado sentido del deber y con total independencia, imparcialidad y neutralidad, como se garantiza en las normas jurídicas vigentes”.

Los 51 miembros de la promoción -33 mujeres y 18 hombres- se incorporarán a órganos judiciales de los órdenes civil, penal y de jurisdicción compartida tras haber superado las pruebas selectivas correspondientes a las convocatorias para el acceso a la Carrera Judicial publicadas en el BOE el 14 de febrero de 2023 por acuerdo de la Comisión Permanente del CGPJ.

Quienes acceden a la Carrera Judicial por la vía reservada a juristas de reconocida competencia deben superar primero un proceso de concurso con tres fases: valoración de méritos, elaboración de un dictamen que permita al tribunal valorar la aptitud del/la aspirante y entrevista.

Formación teórica y práctica Los/as candidatos que superan el concurso pasan a una segunda fase que consiste en un periodo de formación en la Escuela Judicial que, en este caso, estuvo dividido en una primera parte, presencial, de ocho semanas de duración, y en otra de prácticas tuteladas en órganos judiciales, también de ocho semanas. Durante la fase teórica participaron en sesiones formativas impartidas tanto por profesores pertenecientes al claustro de la Escuela Judicial como por ponentes externos; y realizaron actividades como estancias en la Abogacía del Estado, la Agencia Tributaria o centros de internamiento de extranjeros. Los tribunales calificadores que evalúan las pruebas de ingreso están formados por el/la presidente/a del Tribunal Supremo o por el/la magistrado/a del alto tribunal en quien delegue, dos magistrados/as, un/a fiscal, dos catedráticos/as de universidad, un/a abogado/a del Estado, un/a abogado/a con más de diez años de ejercicio profesional, un/a letrado/a de la Administración de Justicia y un/a letrado/a del CGPJ. En el caso de la XXIII promoción, el tribunal calificador para los órdenes civil y penal estuvo presidido por el magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo Leopoldo Puente, que ha intervenido en el acto junto a la vocal del CGPJ y presidenta de la Comisión de Selección, Gema Espinosa, y el director de este centro, Francisco Segura.

Destinados en nueve Comunidades Autónomas Los nuevos miembros de la Carrera Judicial se incorporarán en los próximos días a sus destinos en la siguientes Comunidades Autónomas: Cataluña (31)

Illes Balears (5)

Canarias (4)

Andalucía (3)

Comunidad de Madrid (2)

Región de Murcia (2)

Castilla-La Mancha (2)

Comunidad Valenciana (1)

País Vasco (1) Los 51 magistrados y magistradas de la XXIII promoción del cuarto turno que hoy se han incorporado a la Carrera Judicial se suman a otros quince -8 mujeres y 7 hombres- que recibieron sus despachos el pasado 27 de octubre y que se incorporaron a órganos judiciales de los órdenes contencioso-administrativo (3) y social (12).

