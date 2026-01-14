El CGAE convoca elecciones a consejeras y consejeros electivos

Las elecciones para cubrir diez plazas se celebrarán durante el pleno del 20 de febrero

El presidente de la Abogacía Española, Salvador González, ha convocado elecciones para cubrir diez plazas de consejeros y consejeras electivos, entre abogados y abogadas de reconocido prestigio con más de 15 años de ejercicio profesional, como están previstas en el artículo 99 del Estatuto General de la Abogacía Española (EGAE)

Las elecciones tendrán lugar durante la reunión del Pleno del Consejo que se celebrará el 20 de febrero de 2026, en el Salón de Plenos de la sede del Consejo General de la Abogacía Española, Paseo de Recoletos 13, 28004 Madrid.

Conforme determina el artículo 100.3 del EGAE, votarán todos los consejeros y consejeras miembros del Pleno, previo llamamiento por orden alfabético. Al término de la votación se procederá al recuento de los votos, se proclamará el resultado y los elegidos tomarán posesión de sus cargos.

Las candidaturas pueden presentarse físicamente en la Secretaría del Consejo General o mediante correo electrónico: (secretaria.general@abogacia.es), no siendo admitidas las que se presenten con posterioridad al plazo de recepción de candidaturas que expira el día 5 de febrero a las 13:00 horas.

Junto con la comunicación de la candidatura, el candidato o candidata deberá aportar una certificación expedida por el respectivo Colegio de la Abogacía del candidato/a que acredite su condición de abogado/a en ejercicio con una antigüedad mínima de 15 años y el Colegio de residencia. Asimismo, se hará constar que no está incurso en las causas de prohibición, incompatibilidad o incapacidad previstas en el Estatuto General de la Abogacía.

El Pleno del Consejo General de la Abogacía cuenta con 12 consejeros y consejeras electivos, que han de ser abogados de reconocido prestigio, elegidos libremente por el propio Pleno del Consejo, y cuyo mandato tiene una duración de cuatro años. Los consejeros forman parte, junto con los 83 decanos y decanas de los Colegios de la Abogacía y los presidentes de los Consejos autonómicos, del pleno del Consejo General de la Abogacía en cuyas decisiones tienen voz y voto, salvo en la elección de presidente.

La labor de los Consejeros y Consejeras electivos, de carácter no retribuido, se orienta a apoyar, complementar y reforzar la actuación del Pleno del Consejo, siempre desde el compromiso y la defensa del interés general de la profesión.

En las últimas elecciones para cubrir dos plazas de consejeros, celebradas en 2024, fueron elegidos Encarnación Orduna, actual secretaria general del Consejo, y Carlos Fuentenebro.

