La Abogacía reivindica el papel fundamental de la Ciencia y el Derecho en el acceso a la salud

La presidenta del Consejo General de la Abogacía, Victoria Ortega, ha reivindicado en la inauguración del VII Congreso de Derechos Humanos de la Abogacía el “fundamental papel de la Ciencia y la investigación, no sólo en los efectos inmediatos de la mitigación de los daños de la pandemia, sino en nuestra salud y en nuestras vidas”, y ha pedido que sus advertencias “no se ignoren” por las autoridades. “Sólo desde la Ciencia y la investigación seremos capaces de superar el oscurantismo, las falsedades y la superstición. Solo desde ellas promoveremos la salud y el derecho a la vida”, ha añadido.

Además, la presidenta de la Abogacía ha recordado que el Congreso que se inaugura hoy analizará y reafirmará “el papel del Derecho en la protección de la salud”, así como “el papel de la Abogacía en su defensa y promoción”, ya que se trata de una profesión con un importante rol, al encontrarse el derecho a la salud “protegido por las leyes, la Constitución y los compromisos internacionales” que tiene asumidos nuestro país, además de recordar que está recogido en el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en el Objetivo 3 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Junto con Victoria Ortega también ha participado en la inauguración María Neira, directora del departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de la Organización Mundial de la Salud (OMS). En su intervención, mediante videoconferencia desde Ginebra, Neira ha recordado que “para hacer salud, hay que contar con muchos sectores”, y destacó a las profesiones jurídicas que tienen la importante tarea de incorporar en la legislación de los países las recomendaciones sanitarias de instituciones como la OMS, así como de controlar que éstas se cumplen.

“La cobertura sanitaria universal debería ser algo tan básico y obligatorio que no tendría que hacer falta recordar por qué la necesitamos”, ha señalado. Y con la pandemia “nos hemos enfrentado a nuestras propias carencias y necesidades de salud”, empezando por “la prevención y la protección”. Por eso, ha pedido que “como sociedad, debemos reflexionar en varios frentes, por qué hemos llegado a esta situación”, y entre otras cuestiones ha apuntado a que “no se han respetado leyes ambientales, o no han existido leyes ambientales suficientes”, ya que el medioambiente “es también un pilar fundamental en la protección de la salud”. En este sentido, pidió “una recuperación sana y ´verde´, que tenga en cuenta la sosteniblidad”, porque “el derecho universal a la salud empieza en esas fuentes”.

Tras María Neira, también ha participado en la inauguración Raquel Yotti, directora del Instituto de Salud Carlos III, que ha recordado que durante esta pandemia “desde el ámbito del Derecho ha sido necesario abordar situaciones inéditas. Puede que nunca antes la Medicina y el Derecho hayan encontrado tantos puntos de encuentro en la misión común de proteger la salud de los ciudadanos”. Además, ha señalado que “la ciencia y la tecnología son el único camino para la recuperación”, por lo que es necesario “garantizar el acceso a ellos”.

Por otro lado, ha apuntado que con la pandemia hemos aprendido que “los virus no entienden de países y fronteras, así que el acceso a las vacunas debe extenderse a la población mundial, ya que nadie estará a salvo hasta que no lo estemos todos”. Para ello, ha reivindicado el importante papel de los juristas, también para garantizar “el acceso al sistema sanitario de forma equitativa y sostenible”, con un “enfoque desde los derechos humanos para que sea de forma justa”. Asimismo, ha defendido que exista un equilibrio con el derecho a la información para evitar “bulos que generan mensajes interesados que en este momento pueden tener un coste en vidas humanas”, y ha pedido que “desde nuestra profesión privilegiada de profesionales del primer mundo, alcemos la voz y no dejemos a nadie atrás”.

Muchas gracias Tu solicitud ha sido registrada correctamente, revisa tu email para acceder al contenido solicitado Si quieres acceder a todo este contenido sin restricciones solicita ahora una demostración gratuita de El Derecho Internet Mementos CERRAR Lo sentimos mucho. Has excedido el número de peticiones de información disponibles. CERRAR Enviando Descargar contenido Introduzca su nombre, dirección de correo y descargue el contenido Nombre Email Acepto la política de privacidad y protección de datos