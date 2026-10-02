Los autónomos podrán recibir 5.000 euros y las empresas entre 10.000 y 150.000 euros en función de su facturación

La Agencia Tributaria empezará a pagar a partir del martes, 6 de octubre, las ayudas directas aprobadas por el Gobierno para que empresas y autónomos de Ceuta puedan hacer frente a las consecuencias económicas tras la entrada masiva de migrantes a finales de julio en la ciudad autónoma.

De acuerdo con la información más reciente trasladada el pasado miércoles por el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, más de 1.200 empresas y autónomos de Ceuta han enviado solicitudes para la recepción de esas ayudas.

A principios de septiembre, el Consejo de Ministros aprobó un real decreto-ley de medidas urgentes de carácter social y económico de apoyo a la ciudad de Ceuta, que comprende 309 millones de euros en lo que queda de 2026 para apoyar los servicios esenciales, la seguridad, la acogida de menores y la atención humanitaria y ayudar a empresas y trabajadores.

Dentro de ese paquete, se dispusieron 80 millones de euros a ayudas directas y otros tipos de apoyo a empresas y trabajadores. En concreto, se incluye un fondo de ayudas directas de 36,6 millones de euros, gestionado por la Agencia Tributaria, con el que los autónomos podrán recibir 5.000 euros y las empresas, entre 10.000 y 150.000 euros en función de su facturación.

Esta iniciativa podría beneficiar a 2.500 autónomos y 1.500 empresas. Las ayudas se pueden solicitar desde el pasado 14 de septiembre, a través de la web de la Agencia Tributaria, con el objetivo de iniciar los pagos a principios de este mes de octubre.

Para recibir el pago, los autónomos y empresas interesados solo tienen que indicar un número de cuenta donde recibir la ayuda, que están exentas de tributación y son inembargables.

A estos 36,6 millones se sumarán 16 millones de euros para apoyar al comercio, el turismo, la restauración y la internacionalización de las empresas de Ceuta.

Además, para reforzar el acceso a financiación de las empresas y autónomos de Ceuta, el Real Decreto-ley pone en marcha una línea de avales por cuenta del Estado de 50 millones de euros, gestionada por el ICO.

En materia fiscal, se aumenta de forma permanente la bonificación del Impuesto de Sociedades del 50% al 60% para empresas residentes en Ceuta y Melilla, y para las que mantienen actividad y puestos de trabajo en las ciudades autónomas. Por su parte, los autónomos dispondrán de mejores condiciones para su tributación en el IRPF, con mayor posibilidad de deducirse provisiones y gastos de difícil justificación. Ello supone un ahorro de 12 millones de euros al año por ciudad.

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