La Asociación Española de Abogados Urbanistas a través de su secretaria general, la abogada urbanista María de los Reyes Rueda Serrano, informa de la reciente aprobación de la Ley del Suelo de la Comunidad Madrileña, ley de Impulso y Desarrollo Equilibrado de la Región llamada también (la LIDER).

Ley aprobada recientemente el pasado 19 de noviembre de 2026 por la Asamblea de Madrid que supone un cambio estructural en el derecho urbanístico madrileño.

La norma deroga y sustituye a la histórica Ley 9/2001 del Suelo, vigente durante veinticinco años, con el objetivo declarado por el Ejecutivo regional de desbloquear suelo, reducir a la mitad los plazos administrativos y agilizar la construcción de vivienda.

La Abogada Urbanista Rueda Serrano destaca los aspectos más destacados de la Ley que son:

1.- Nueva clasificación del Suelo.

Uno de los cambios de mayor calado es la supresión de la categoría tradicional de suelo urbanizable. Según recoge el nuevo texto, el territorio pasa a dividirse en tres únicas situaciones básicas:

Suelo urbanizado. Aquel ya integrado en la malla urbana y dotado de servicios.

Suelo rural protegido. Terrenos preservados por sus valores ambientales, paisajísticos, agrícolas o culturales.

Suelo rural no protegido. Terrenos rústicos sin valores especiales que exijan su blindaje.

Esta simplificación permite plantear actuaciones de transformación urbanística directamente sobre suelo rural no protegido sin necesidad de una reclasificación previa en el planeamiento general. No obstante, la ley precisa que esta flexibilidad no otorga un derecho a urbanizar automático.

Toda transformación sigue supeditada a la aprobación de su correspondiente instrumento de ordenación y al cumplimiento estricto de la legislación ambiental y sectorial.

2.-La Ley LIDER abandona el modelo rígido del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Ahora habrá:

Plan Estratégico Municipal (PEM). Que define el modelo territorial a largo plazo.

La Administración calcula que su tramitación pasará de una media de 12 años a un horizonte de entre 4 y 6 años.

La Administración calcula que su tramitación pasará de una media de 12 años a un horizonte de entre 4 y 6 años. Planeamiento ejecutivo y ordenanzas. Regula las actuaciones concretas, reduciendo sus tiempos de aprobación de 7 a 4 años, e incluso a 1 año cuando se articule mediante ordenanzas municipales.

Para lograr esta reducción de plazos, la norma introduce la tramitación simultánea de fases y fija un plazo máximo de tres meses para la emisión de informes sectoriales de competencia autonómica, aunque los informes dependientes de la Administración General del Estado continúan sujetos a su propia normativa básica.

3. Mayor autonomía municipal y descentralización

La norma refuerza el principio de autonomía local consagrado en la Constitución.

Los ayuntamientos de municipios con más de 15.000 habitantes adquieren la potestad de aprobar definitivamente sus propios instrumentos de planeamiento, reservándose la Comunidad de Madrid un control de legalidad.

Los municipios de menor población contarán con asistencia técnica y económica del Gobierno regional, mientras que una “Estrategia Territorial “ garantizará la coherencia de las infraestructuras y dotaciones supramunicipales.

4.- La nueva Ley introduce modificaciones importantes en:

Juntas de Compensación: Se flexibiliza la adhesión de propietarios y se permite adaptar los proyectos reparcelatorios a la realidad económica del momento de ejecución.

Regeneración urbana: Regula la reforma interior de barrios degradados, delimitando el derecho de realojo y ajustando las cesiones de suelo para asegurar la viabilidad económica.

Disciplina y fuera de ordenación: Sistematiza esta figura diferenciando cambios de planeamiento frente a infracciones, y habilita la tramitación conjunta del expediente sancionador y el de restablecimiento de la legalidad.

5. Colaboración público-privada.

Mayor participación de entidades privadas y agentes urbanizadores. Lo que ha generado críticas por parte de la oposición, que cuestiona el encaje de estas figuras con la función social de la propiedad y el artículo 47 de la Constitución. Y podría dar lugar a recursos de inconstitucionalidad.

6.- La Ley busca impulsar la creación de viviendas y reduce los plazos.

Se reduce los plazos para desarrollar los planes Urbanísticos en Madrid, es decir el tiempo que pasa desde que se proyecta un barrio hasta que se ponen los ladrillos.

El tiempo para aprobar la planificación general de un municipio pasa de una media de 12 años a un horizonte de entre 4 y 6 años.

Por su parte, los planes de desarrollo concretos bajan de 7 a 4 años, e incluso a 1 año si se tramitan mediante ordenanzas municipales.

7.- Más suelo disponible sin trámites previos.

Al eliminar la categoría intermedia de suelo urbanizable, se permite promover desarrollos directamente sobre suelo rural no protegido siempre que cumplan con los requisitos ambientales y de ordenación, facilitando la salida de nuevo suelo al mercado.

8.- Menores costes de financiación.

Conforme indica la Abogada Urbanista María de los Reyes Rueda Serrano, la Asociación Española de Abogados Urbanistas lo ve muy positivo al igual que el sector de la construcción porque recorta los plazos administrativos.

Y el poder tramitar fases en paralelo reduce el tiempo que el capital está inmovilizado, abaratando los costes financieros de las promotoras y haciendo viables proyectos que antes quedaban bloqueados en el tiempo y sin financiación.

9.-La nueva Ley facilita cambios de uso y agiliza las licencias de obra, lo que ayuda a transformar edificios o suelo industrial infrautilizados en vivienda

Habrá licencias más rápidas para particulares. La simplificación burocrática también agiliza las licencias municipales para que los ciudadanos puedan reformar o construir su propia vivienda con menos esperas.

Desde la Asociación Española de Abogados Urbanistas se valora positivamente el desbloqueo del suelo para poder edificar en el menor tiempo posible.

A medio plazo la Ley no genera pisos de forma inmediata.

Su impacto en el mercado va a depender de la rapidez con la que los Ayuntamientos aprueben sus nuevos Planes Estratégicos y de la seguridad jurídica durante la transición de aquellos planes presentados con la anterior Ley del Suelo. Pudiendo elegir pasar a la regulación de la nueva Ley.

La ley permite que los propietarios privados impulsen directamente planes ejecutivos, decidiendo sobre usos, edificabilidad y ordenación detallada.

En conclusión la abogada Urbanista María de los Reyes Rueda Serrano resume los puntos más positivos de la Ley LIDER y radica en la drástica reducción de los plazos burocráticos en tramitación de los planes, la simplificación de la clasificación del suelo, la descentralización de competencias hacia los ayuntamientos y la creación de un modelo para regenerar barrios degradados sin coste para los vecinos.

Añade, tanto el Gobierno de la Comunidad de Madrid como los colegios profesionales (arquitectos, aparejadores, ingenieros, el sector inmobiliario en general) y asociaciones como la Asociación Española de Abogados Urbanistas destacamos estos avances como medidas necesarias para desbloquear una normativa que llevaba 25 años sin reformas profundas.

Siendo una oportunidad para que haya más viviendas en el mercado que necesitan los madrileños, poder equilibrar los precios del mercado de compra y alquiler y facilitar a su vez la creación de viviendas protegidas respetando la Ley de Suelo estatal vigente en España (Real Decreto Legislativo 7/2015, tras su reforma por la Ley 12/2023 por el Derecho a la Vivienda). Ley que establece la reserva mínima obligatoria para vivienda protegida del 40 % en suelo rural de nueva urbanización y del 20 % en suelo urbanizado sometido a reforma o renovación que se han de respetar.

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