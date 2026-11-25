El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto-ley de medidas urgentes para el impulso de la competitividad económica.

Entre otras medidas, la norma prorroga durante 2027 la aplicación del Impuesto sobre el margen de intereses y comisiones de determinadas entidades financieras, también conocido como impuesto a la banca, refuerza la coordinación regulatoria entre administraciones e incorpora la reducción de cargas administrativas a la evaluación de las políticas públicas.

Impuesto a la banca

El impuesto, recogido en la Ley 7/2024, de 20 de diciembre, tenía una vigencia inicial para los años 2024, 2025 y 2026. Ahora, se amplía al ejercicio 2027.

Para reforzar el objetivo de que este tributo responda al interés general, el RDL establece que la recaudación deberá destinarse a políticas de vivienda. Así, como hasta ahora, la recaudación del impuesto corresponderá a las comunidades autónomas, pero su reparto se determinará en la Conferencia Sectorial de Vivienda y Agenda Urbana. Se exigirá, por tanto, que la recaudación del impuesto se destine a políticas de vivienda.

Una secretaría para coordinar la regulación entre administraciones

El Real Decreto-ley modifica la Ley de garantía de la unidad de mercado para crear la Secretaría del Régimen 20 y Observatorio de Buenas Prácticas Regulatorias. El nuevo órgano sustituye al actual Observatorio y se integra en la Conferencia Sectorial para la Mejora Regulatoria y el Clima de Negocios, en la que participan el Estado, las comunidades autónomas y las entidades locales.

El Régimen 20 es la iniciativa de cooperación entre administraciones, puesta en marcha en 2024, para reducir las diferencias de requisitos administrativos entre territorios y simplificar trámites a las empresas que operan en toda España. La creación de una Secretaría del Régimen 20 contribuirá a impulsar esta iniciativa, difundiendo buenas prácticas y coordinando la regulación y la simplificación administrativa entre administraciones.

La dirección corresponderá a la Secretaría para la Unidad de Mercado. Contará con dos adjuntos designados de forma rotatoria: un representante de las comunidades y ciudades autónomas y otro de la Administración local.

La reducción de cargas se incorpora a la evaluación de las políticas públicas

La norma incluye la reducción de cargas y la simplificación administrativa entre los fines de la Agencia Estatal de Evaluación de Políticas Públicas (AEEPP), en el ámbito de la Administración General del Estado.

A partir de ahora, las evaluaciones independientes de la Agencia, tanto previas como posteriores (ex ante y ex post), analizarán la contribución de cada política a la simplificación administrativa. Al situar la evaluación de las cargas en una Agencia independiente externa a los ministerios se garantiza la objetividad de las mismas y la independencia entre quien diseña la política y el encargado de evaluarla.

La Agencia velará por que sus recomendaciones en esta materia se incorporen a la norma o al proceso normativo o, en su defecto, que se justifique su no incorporación bajo el llamado principio de "cumplir o explicar" que rige en instituciones como la AIReF.

Para facilitar estas evaluaciones, se modifica la Ley de la Función Estadística Pública. Los servicios estadísticos podrán dar acceso a datos a los organismos públicos de evaluación, con fines de evaluación de políticas públicas y en los mismos términos previstos para las instituciones de investigación.

Evaluaciones crediticias del Banco de España para la financiación pública a empresas

Por otra parte, la norma habilita al Banco de España para facilitar sus evaluaciones crediticias internas a las entidades públicas que financian o apoyan financieramente a empresas, como el ICO, ENISA o CESCE. Estas evaluaciones, que en la actualidad solo se utilizan en operaciones de política monetaria, cubren cerca de un millón de empresas. El intercambio se articulará mediante convenio y con deber de secreto, y la información solo podrá utilizarse para analizar, conceder y seguir operaciones de financiación, aval, garantía o seguro de crédito. La medida evita duplicidades en el análisis de riesgo y mejorará el acceso a financiación externa de las empresas evaluadas, en línea con iniciativas similares de los bancos centrales de Francia y Alemania.

Una mejor regulación industrial

El Real Decreto-ley facilita que las empresas industriales puedan iniciar su actividad y operar en varias comunidades autónomas. La norma precisa cuándo basta con presentar una declaración responsable o una comunicación para ejercer la actividad. Las empresas podrán operar desde el día de la presentación y el trámite tendrá efectos en todo el territorio nacional.

Adicionalmente, el Estado y las comunidades autónomas podrán crear bancos de pruebas para que las empresas ensayen nuevos productos, procesos y tecnologías a pequeña escala antes de invertir en su implantación industrial. Las convocatorias podrán prever apoyo financiero y excepciones justificadas y proporcionadas a la regulación industrial. Las convocatorias prestarán especial atención a la participación de pymes y empresas emergentes y a su colaboración con centros tecnológicos y de investigación.

Medidas en beneficio de los autónomos

El RDL también contempla un importante paquete de medidas para los trabajadores por cuenta propia. En concreto, las rebajas fiscales aprobadas supondrán un ahorro de 465 millones para los autónomos y las simplificaciones administrativas y las reducciones en los pagos fraccionados permitirán diferir hasta 1.800 millones de euros, lo que generará un ahorro en caja y mejorará la tesorería y liquidez del colectivo.

Estas son las principales medidas:

a) Se incrementa del 5% al 10% de la deducción en el IRPF por provisiones y gastos de difícil justificación, ampliando de 2.000 a 3.000 euros el límite de la deducción. Medida que beneficiará a 1,6 millones de autónomos y que se aplicará para el ejercicio 2026, lo que permitirá un ahorro de 362 millones.

b) En el caso de los autónomos que tributen por módulos, se amplía del 5% al 10% la reducción del rendimiento neto en el año que aún está en curso, 2026. Para las actividades agrícolas, la reducción llegará al 15%. Esto permitirá un ahorro fiscal de 103 millones de euros para un millón de contribuyentes.

c) Otra medida destacada contempla que los autónomos en estimación directa no tendrán que presentar pagos fraccionados cuando su nivel de facturación sea inferior a 85.000 euros y la cuota diferencial de último período declarado sea negativa o superior a los pagos fraccionados realizados. Un ejemplo: un autónomo que en 2025 le salió una cuota negativa porque sus pagos fraccionados superaron lo que le correspondía pagar, estará exonerado en 2027 de tener que realizar pagos fraccionados.

d) Para aquellos autónomos en estimación directa que sí tengan que presentar pagos fraccionados y tengan una facturación inferior a 250.000 euros, se rebaja del 20% al 19% el tipo del pago fraccionado. No obstante, en este caso, también se contempla la posibilidad de que el pago fraccionado no sea el 19%, sino que el tipo se determine en función del rendimiento neto registrado en 2025.

e) En concreto, se le otorga la opción de que el importe de los cuatro pagos fraccionados de 2027 sea el 25% del rendimiento neto de esas actividades de 2025 por el tipo medio de gravamen general de dicho periodo. Es decir, si el rendimiento neto de 2025 fue de 60.000 euros y el tipo de gravamen general del 15%, cada uno de los pagos fraccionados de 2027 será: 25% x (60.000) x 15% = 2.250 euros.

f) En este caso, el beneficio no se limita a la rebaja de los pagos fraccionados, sino que el contribuyente ya no deberá presentar declaraciones trimestrales del IRPF, con la carga administrativa que supone, y se limitará a domiciliar el pago, un proceso automático, que no implica ningún trámite adicional y que calculará la propia Agencia Tributaria.

g) La exoneración de presentar pagos fraccionados, la reducción del tipo del 20% al 19% y la nueva fórmula para recalcular el pago fraccionado permitirá un diferimiento de impuestos de hasta 1.200 millones.

h) En el ámbito del IVA, y para facilitar el cumplimiento tributario de las declaraciones de este impuesto, el RDL crea un régimen especial de declaración anual para pequeños empresarios y profesionales con una facturación inferior a 85.000 euros. Desde ahora, podrán declarar el IVA en una autoliquidación anual, y se suprimen las autoliquidaciones trimestrales. Estas se sustituyen por tres pagos a cuenta en abril, julio y octubre que se calculan en función de los resultados declarados el año anterior.

i) El importe de dichos pagos será el resultado de dividir por cuatro la cuota resultante de la autoliquidación anual correspondiente al ejercicio anterior. Será la Agencia Tributaria quien pondrá a disposición de los contribuyentes la información sobre los pagos a cuenta que le corresponden al autónomo para que valore si le interesa acogerse al nuevo régimen. Cerca de 1,1 millones de autónomos se beneficiarán de este nuevo diseño de sus declaraciones, que dispondrán de un ahorro en caja de 577 millones.

j) Como en ejercicios anteriores, el RDL prorroga los límites de exclusión del sistema de módulos. Este sistema respalda a los que facturan menos de 250.000 euros en total y 125.000 euros a otras empresas y que a la vez pueden aplicar el régimen simplificado del IVA. Lo que permitirá a más de 80.000 trabajadoras y trabajadores autónomos continuar disfrutando de esos regímenes más beneficiosos, ahorrando así 411 millones de euros.

El Consejo de Ministros también ha dado el visto bueno al aplazamiento de la entrada en vigor de Verifactu, el nuevo sistema de facturación verificable en sistemas informáticos para empresas y autónomos. Su puesta en marcha se pospone hasta octubre de 2028, coincidiendo con el inicio de la obligatoriedad de la facturación electrónica para autónomos.

Muchas gracias Tu solicitud ha sido registrada correctamente. Revisa tu email para acceder al contenido solicitado Si quieres acceder a todo este contenido sin restricciones solicita ahora una demostración gratuita de El Derecho Internet Mementos CERRAR Lo sentimos mucho. Has excedido el número de peticiones de información disponibles. CERRAR Enviando Descargar contenido Introduce tu nombre, dirección de correo y descarga el contenido Nombre Email Acepto la política de privacidad y protección de datos