El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto-ley que refuerza la protección de los hogares frente al sobreendeudamiento.

La norma actúa en dos frentes: al contratar un préstamo, y cuando surgen dificultades para devolverlo.

En concreto, pone límites al coste del crédito al consumo y garantiza que la venta de una deuda a un tercero no reduzca los derechos del prestatario. El texto presta especial atención a las familias en situación de vulnerabilidad económica, con más garantías y soluciones para afrontar sus deudas, e incorpora al ordenamiento español varias directivas europeas, entre ellas las de crédito al consumo, de contratación a distancia de servicios financieros y de administradores y compradores de crédito.

Límites al coste del crédito al consumo

El crédito al consumo es esencial para los hogares, pero su expansión aumenta el riesgo de sobreendeudamiento.

La norma fija un límite general al coste del crédito al consumo del 22% TAE, vigente hasta su desarrollo reglamentario. En las tarjetas revolving ya existentes se aplica un límite de 22% al tipo nominal, salvo novación.

Para los créditos de alto coste se establecen además condiciones específicas: la devolución deberá poder realizarse en al menos tres cuotas mensuales, el interés no podrá superar el 6% mensual y la comisión máxima será de 15 euros.

La concesión habitual de estos créditos queda reservada a entidades autorizadas y supervisadas por el Banco de España, incluidos nuevos operadores. Para ello se crean dos regímenes nuevos que se suman a los ya existentes: los prestamistas de alto coste autorizado y los establecimientos financieros de crédito de actividad limitada.

La norma limita también los mensajes publicitarios que presenten el crédito como sustituto del ahorro, refuerza las obligaciones de evaluar la solvencia para prevenir el sobreendeudamiento y obliga a los prestamistas de alto coste a facilitar información reforzada con 24 horas de antelación, para que al menos exista este plazo mínimo de reflexión para el cliente.

Además, durante toda la vida del préstamo, los prestatarios dispondrán de políticas de renegociación, acceso a asesoramiento independiente en materia de deudas, atención a sus reclamaciones y una funcionalidad sencilla para desistir de los contratos celebrados en línea.

Compraventa de carteras de créditos

La compraventa de carteras de créditos dudosos contribuye al saneamiento de los balances bancarios y facilita la concesión de nuevo crédito. Desde 2020, las ventas de carteras de créditos dudosos de hogares, hipotecarios y de consumo, han alcanzado una media anual de 2.755 millones de euros, con 2.661 millones hasta el momento en 2026. Hasta ahora, los consumidores podían pasar de ser deudores de una entidad supervisada a tratar con compradores y gestores de créditos que no requieren autorización, no están sujetos a supervisión de conducta y quedan fuera del servicio de reclamaciones del Banco de España.

El Real Decreto-ley cierra esta brecha. Crea la figura del administrador de créditos, sujeta a autorización, supervisión y, en su caso, sanción por parte del Banco de España, que será quien trate con el prestatario y quien deba salvaguardar sus derechos. La venta no alterará ni las condiciones del préstamo ni los derechos del deudor, que podrá hacer valer ante el nuevo titular las mismas excepciones y defensas que ante el prestamista original. Seguirán siendo de aplicación los códigos de buenas prácticas a los que la entidad estuviera adherida en el momento de la cesión.

Además, el prestatario deberá ser informado de la venta, con datos que le permitan identificar al comprador, al administrador y a la autoridad que los supervisa, así como las cantidades pendientes. Compradores y administradores deberán actuar con buena fe y profesionalidad, respetar la intimidad del deudor y abstenerse de cualquier forma de acoso, coacción o influencia indebida. También tendrán que disponer de mecanismos eficaces, transparentes y gratuitos para atender reclamaciones; si estas no se resuelven adecuadamente, el cliente podrá acudir al servicio de reclamaciones del Banco de España y, una vez creada, a la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero. Los fondos entregados por el prestatario al administrador quedarán protegidos en caso de concurso de acreedores de este.

Los prestamistas deberán contar con políticas de renegociación de deudas con el fin de alcanzar un acuerdo con el deudor antes de reclamar la totalidad de la deuda o acudir a los tribunales. Antes de vender o ceder créditos al consumo vencidos de prestatarios en situación de vulnerabilidad económica (beneficiarios del ingreso mínimo vital), se les deberá ofrecer un plan de pagos adaptado a sus circunstancias que incluya fórmulas de quita. En el caso de los deudores hipotecarios vulnerables, se preservan frente a la cesión del préstamo los derechos derivados del Código de Buenas Prácticas de 2012.

Nuevos instrumentos para mejorar la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo

Por último, se fortalece la posición del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac), atribuyéndole la potestad de suspender o no autorizar transacciones, cuentas o relaciones de negocios cuando sospeche que una transacción en curso, una cuenta bancaria de pago o de criptoactivos o una relación de negocios pueda estar relacionada con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo.

De esta forma, posibilitar la suspensión temporal de transacciones por parte del Servicio Ejecutivo se constituye como un elemento esencial para garantizar la prevención de delitos económicos.

En este sentido, la posibilidad de suspender temporalmente determinadas operaciones permite evitar que la rapidez con la que se ejecutan las transacciones financieras, especialmente en el entorno digital, haga ineficaces las actuaciones posteriores de las autoridades competentes, garantizando la actuación temprana de cara a evitar la fuga de activos que son sospechosos de tener su origen en actuaciones delictivas. Este mecanismo viene a alinear la legislación española con la del resto de países europeos, garantizando así mismo el pleno cumplimiento de los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

Muchas gracias Tu solicitud ha sido registrada correctamente. Revisa tu email para acceder al contenido solicitado Si quieres acceder a todo este contenido sin restricciones solicita ahora una demostración gratuita de El Derecho Internet Mementos CERRAR Lo sentimos mucho. Has excedido el número de peticiones de información disponibles. CERRAR Enviando Descargar contenido Introduce tu nombre, dirección de correo y descarga el contenido Nombre Email Acepto la política de privacidad y protección de datos