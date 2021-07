12 de julio, día de la justicia gratuita y del turno de oficio La asistencia jurídica gratuita y el turno de oficio Noticia 12-07-2021 ElDerecho.com

La asistencia jurídica gratuita es un conjunto de prestaciones que se otorgan dentro del proceso, con la finalidad de facilitar el acceso efectivo a la jurisdicción a aquellos que acrediten carencia de recursos para litigar. Se atribuye dicho derecho ex lege a determinados colectivos, y, por otro lado a quienes, no estando comprendidos en tales colectivos, acreditan que no tienen suficientes recursos para litigar.