La Asociación de Internautas y la AEPD analizan los retos de la IA agéntica, la biometría y el perfilado de usuarios de redes sociales por la Administración Pública

La biometría ha generado un debate intenso en los últimos tiempos

La Asociación de Internautas y la AEPD se han reunido para compartir las actualizaciones realizadas en el ámbito de sus respectivas competencias.

La Asociación de Internautas (AI) se ha reunido con el presidente de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), Lorenzo Cotino, y su equipo para trasladar las actuales preocupaciones de la asociación ante los crecientes riesgos de brechas de seguridad y el tratamiento de datos personales en nuevas herramientas tecnológicas.

La presidenta de la Asociación, Ofelia Tejerina, su vicepresidente, Luis Ocaña y la secretaria general, Beatriz Saura, elogiaron la iniciativa sobre la IA agéntica. La AEPD les manifestó que su plan estratégico busca evitar límites innecesarios a la innovación, anunciando futuros desarrollos y recomendaciones para prevenir riesgos en este ámbito.

Rastreo de perfiles en redes sociales y creación de perfiles falsos

Entre otras cuestiones, la AI puso de relieve la polémica sobre el rastreo de perfiles en redes sociales y la presunta creación de perfiles falsos por parte de la AEAT. Asimismo, analizó la actuación del Gobierno con la herramienta HODIO -con el software proporcionado por La Liga, MOOD-, destinada a medir el discurso de odio.

La Asociación de Internautas también expuso su preocupación por el perfilado y observación comportamental de los usuarios, porque considera que puede producirse una monitorización masiva que el Tribunal Constitucional ya descartó en una idea similar que pretendía recoger la Ley de Protección de Datos.

La AEPD señaló, a modo informativo, que ha habido precedentes en la supervisión del uso de datos que realizan los organismos tributarios, aludiendo al procedimiento llevado a cabo por la autoridad de Protección de Datos de Países Bajos. En este sentido, recalcó la importancia de la transparencia respecto a las especificaciones técnicas, y la capacidad para poder determinar si existe o no un tratamiento real de datos personales.

Biometría y Ciberseguridad

La biometría ha generado un debate intenso en los últimos tiempos. La AEPD prevé actualizar sus guías para alinearse con normativas europeas que podrían dejar de considerar como "especialmente protegidos" ciertos datos biométricos que permanezcan exclusivamente en el dispositivo del usuario (almacenamiento local), por no considerarlo peligroso.

Por su parte, la AI ha expresado su preocupación por las brechas de seguridad incluso en dispositivos locales, tanto por experiencias con Apple como con Android, subrayando la diferencia entre ceder voluntariamente una huella para desbloquear un teléfono y ser obligado por ley a facilitar este tipo de datos biométricos para gestiones administrativas. Son datos de los que es imposible desvincularse.

Búsqueda de técnicas de verificación de edad menos invasivas

Estas reflexiones llevaron a abordar las dificultades técnicas en las propuestas de verificación de edad para menores. Descartado ya el uso del DNI, pero sobre la deriva que está siguiendo la propuesta del eudi wallet, la AI quiso plantear la necesidad de explorar soluciones menos invasivas como el número de teléfono vinculado a un contrato y titular adultos (excluyendo expresamente números asociado a menores, si estuvieran en el mismo contrato).

La reunión concluyó con el compromiso mutuo de mantener una colaboración estrecha y una comunicación fluida para garantizar que el progreso tecnológico no comprometa los derechos de protección de datos de carácter personal, e incluso la intimidad de los ciudadanos.

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