La Cámara de Comercio de España y el Consejo General de Economistas animan a las pymes a internacionalizarse de manera segura

Desde la Cámara de Comercio de España y el Consejo General de Economistas han alertado sobre los efectos devastadores que sobre muchas empresas, especialmente sobre las pymes, está provocando la drástica reducción de la demanda interna (-10,4% interanual en gasto en consumo final de los hogares en 3er trim. 2020) y de las exportaciones (-12,6% en enero-septiembre de 2020) como consecuencia de esta crisis.

A la hora de internacionalizar su empresa, ¿ha pensado en montar y organizar una unidad de inteligencia?, ¿ha preparado a su personal para llevar a cabo sus desplazamientos de manera segura?, ¿y en la atención médica a los desplazados?, ¿ha identificado a las organizaciones y personas del país que pueden oponerse a su proyecto?, ¿cuenta con elementos de geolocalización? Estas son algunas de las cuestiones que trata la “Guía sobre seguridad e inteligencia estratégica para pymes”, que se ha presentado hoy en un acto online y que ha sido editada conjuntamente por el Consejo General de Economistas de España y la Cámara de Comercio de España, con el objeto de orientar sobre la necesidad de la aplicación de herramientas de inteligencia y seguridad en los procesos de internacionalización de las pymes.

Durante la presentación, desde la Cámara de Comercio de España y el Consejo General de Economistas han alertado sobre los efectos devastadores que sobre muchas empresas, especialmente sobre las pymes, está provocando la drástica reducción del consumo interno y de las exportaciones como consecuencia de esta crisis, por lo que consideran que la expansión hacia nuevos mercados en el exterior podría constituir la tabla de salvación para muchas de ellas.

En este sentido, ambas organizaciones han recordado que según datos provisionales del INE del tercer trimestre de 2020, el gasto en consumo final de los hogares ha registrado una variación interanual del −10,4%. Por otra parte, también han señalado que las exportaciones españolas de mercancías descendieron un 12,6% en enero-septiembre de 2020 (frente al avance del 1,6% en el mismo periodo de 2019), descenso éste de mayor intensidad que el registrado por la zona euro (-11,2%) y por la Unión Europea-27 (-10,5%). En cuanto a datos de número de exportadores españoles, en el periodo enero-septiembre de 2020 se contabilizaron un total de 76.506 exportadores de más de 1.000€, un 7,6% menos que en el mismo periodo del año anterior.

Ante lo expuesto, ambas organizaciones entienden que la internacionalización podría ayudar a muchas empresas a salir adelante, pero, para ello, resulta conveniente hacerlo con las máximas garantías. Es por ello que han decidido editar esta Guía, la primera que se publica en España sobre esta materia.

Según ambas organizaciones, para acometer un proceso de internacionalización resulta fundamental conocer lo más detalladamente posible el entorno en el que se va a desarrollar el negocio, para lo que necesariamente se habrá de abordar el ámbito de la inteligencia y la seguridad, y cuáles son los aspectos que abarca (seguridad de personas, de infraestructuras, ante ciberamenazas…; en definitiva, la propia seguridad económica e integral de la operación). Es por ello que han considerado oportuno elaborar esta guía –en la que se describen las diferentes soluciones de seguridad e inteligencia estratégica internacional existentes para las pymes– con objeto de ayudarlas a consolidar su negocio y sentar las bases para su expansión exterior, especialmente relevante en momentos de incertidumbre como los actuales.

En la presentación han participado los presidentes de la Cámara de Comercio de España y del Consejo General de Economistas de España, José Luis Bonet y Valentín Pich, respectivamente. Asimismo, también han intervenido los directores de la Guía: Salvador Marín –presidente de la European Federation of Accountants and Auditors for small and medium-sized enterprises (EFAA for SMEs) y director de la Cátedra EC-CGE–; Raúl Mínguez, director del Servicio de Estudios de la Cámara de Comercio de España; y Jesús de Miguel, socio de Two Worlds Collaborative Intelligence (TWCI).

En su intervención, el presidente de la Cámara de Comercio de España, José Luis Bonet, ha subrayado que “la finalidad principal de la Guía es animar y ayudar a las pymes españolas a aplicar la inteligencia estratégica para garantizar la seguridad de la compañía y reforzar su capacidad para mejorar el proceso de toma de decisiones, especialmente de cara al negocio internacional. Las pymes fueron las verdaderas artífices de la salida de la grave crisis sufrida por la economía española en 2008 y la posterior consolidación del crecimiento. Y estoy convencido de que seguirán siendo el eje vertebrador de la recuperación tras la crisis sanitaria en la que hoy nos vemos sumidos”.

Por su parte, el presidente del Consejo General de Economistas de España, Valentín Pich, ha destacado que “esta guía es muy útil por su novedad, pero lo es aún más en el caso de empresas que se internacionalizan, pues es en ese proceso donde si cabe es más necesario abordar el ámbito de su inteligencia y seguridad". Según Pich, "no podemos dejar de destacar que a mayor nivel de incertidumbre más necesaria se hace la inteligencia para cualquier organización, ya sea pública o privada. Las empresas de cualquier tamaño y dimensión, especialmente aquellas que están empezando un proceso de internacionalización o se encuentran ya internacionalizadas, precisan un conocimiento lo más detallado posible del entorno en el que desarrollan su negocio; y sin duda esta guía les proporciona cómo llegar a ello".

A continuación, han intervenido los tres directores de la Guía: Salvador Marín, Raúl Mínguez y Jesús de Miguel,

Salvador Marín –presidente de EFAA for SMEs y director de la Cátedra EC-CGE– ha señalado que “suele haber una correlación positiva entre las empresas más competitivas y aquellas que usan las herramientas de la seguridad e inteligencia estratégica; y, además, estás suelen ser usadas por las empresas de las economías más desarrolladas, razón más para apoyar productos como esta guía si se desea apostar por herramientas que ayuden al crecimiento competitivo de nuestras Pymes en un mundo globalizado y cambiante". Según Marín, "las empresas españolas exportaron por valor de 267.500 M€ en 2019 y deberán continuar esta tendencia alcista para subsistir, debido a la mayor ralentización del mercado nacional y al impacto económico de la crisis vírica. El escenario económico que se presenta tras la COVID-19 obliga por una parte a conferir una mayor importancia a la inteligencia estratégica, al objeto de dar seguridad económica y rentabilizar nuestro negocio. Por otra parte, si tenemos en cuenta la situación económica en el interior del país, será necesario continuar con el impulso de los procesos de internacionalización, lo que pone claramente en valor tanto la inteligencia competitiva como la relacionada con la seguridad física"

Por su parte, el director del Servicio de Estudios de la Cámara de Comercio de España, Raúl Mínguez, ha afirmado que “las empresas pueden mejorar su capacidad para competir aplicando herramientas y técnicas de inteligencia que ya han sido utilizadas exitosamente por otras compañías. Todas las pymes están en condiciones de fortalecer y mejorar su posición en el mercado, además de garantizar su seguridad. Simplemente tienen que convencerse de su utilidad, seleccionar las soluciones más adecuadas para su negocio y aplicarlas con determinación y constancia. Estas serán las claves de las empresas que apuesten por su consolidación en el mercado, su crecimiento y, especialmente, por la innovación y la internacionalización”.

En último lugar ha intervenido Jesús de Miguel, socio de Two Worlds Collaborative Intelligence (TWCI) –empresa española especializada en seguridad e inteligencia estratégica–, quien ha destacado que “la Guía pretende ser un documento de referencia, tanto para el personal directivo de las empresas como para aquel que en el desarrollo de sus actividades tienen relación con las funciones de Seguridad y de Inteligencia. En ella se desarrollan los conceptos básicos de la seguridad, desde una perspectiva ampliada, y de la inteligencia, de una manera muy particular lo que tiene que ver con la Inteligencia Colaborativa, como una herramienta que podría considerarse hoy en día fundamental para las diferentes organizaciones empresariales, habida cuenta del elevado nivel de incertidumbre en el que llevan a cabo sus actividades”

Junto con los tres directores citados, en esta Guía también han participado como coautores, Carlos Blanco y Pedro Cid –socios de TWCI–; Francisco Javier Martínez García –vicepresidente de EC-CGE y catedrático de la Universidad de Cantabria–; Esther Ortiz Martínez –miembro del Consejo Directivo de EC-CGE y profesora de la Universidad de Murcia–, y Carolina Perondi –analista del Servicio de Estudios de la Cámara de Comercio de España–.

Muchas gracias Tu solicitud ha sido registrada correctamente, revisa tu email para acceder al contenido solicitado Si quieres acceder a todo este contenido sin restricciones solicita ahora una demostración gratuita de El Derecho Internet Mementos CERRAR Lo sentimos mucho. Has excedido el número de peticiones de información disponibles. CERRAR Enviando Descargar contenido Introduzca su nombre, dirección de correo y descargue el contenido Nombre Email Acepto la política de privacidad y protección de datos